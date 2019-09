Ancona, 18 settembre 2019 - Torna ‘Sharper. La notte europea dei ricercatori’ ad Ancona. Non solo la manifestazione curata dall’Università Politecnica delle Marche non lascia, ma raddoppia. La giornata clou di venerdì 27, infatti, avrà un’anteprima il giorno precedente, giovedì 26, con il Research Trekking e il Moby Litter (dalle ore 16). Il Research Trekking è una escursione tra i luoghi della città contaminati dai ricercatori della Politecnica, un itinerario scientifico a tappe che percorre il cuore storico di Ancona, dal Duomo al Porto, presentando i progetti di ricerca condivisi con i ricercatori che faranno da ‘Ciceroni’.

Il Moby Litter è un’iniziativa di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastiche nel mare che nasce dalla collaborazione tra Univpm e Garbage Service, azienda leader nel campo dei Servizi Ecologici Portuali. Venerdì 27 si partirà al mattino con una serie di eventi dedicati alle scuole superiori, nel Polo ‘Alfredo Trifogli’ a Monte Dago. Alle 9.30 ci sarà una ‘caccia ai gufetti 3.0’, seguita dalla «Sinfonia degli Elementi: Tavola Periodica 150», uno spettacolo interamente realizzato dai ragazzi dell’ITT G. e Montani di Fermo, con musiche del Conservatorio Pergolesi.

Durante il pomeriggio in piazza Roma e Corso Garibaldi, nel pieno centro della città, ci saranno stand e attività per grandi e piccini all’interno della ‘fiera della scienza’, dove i ricercatori dai laboratori esporranno i loro progetti sull’Antartide e la vita al Polo, sulla fioritura delle alghe e gli stili di vita sani. Tornano il «Medical check-up», il «Forensics bus» e l’area bimbi «Sharper microgenius». Ci saranno attività per la mente e per il corpo rivolte ai bambini, con il Coderdojo e i campi sportivi dedicati al basket, al volley e al calcio.

Non mancheranno le attività dell’Inrca per controllare la propria età biologica, dell’Istat e del Museo Omero, per toccare volti e corpi e scoprire con le proprie mani le opere d’arte. Previsti anche una visita guidata alla mostra Polytechne presso la Facoltà di Economia e collegamenti con l’Adriatic Ionian Youth Games e il Festival della storia. Tutti i ricercatori saranno in diretta radiofonica su Radio Arancia. La sera si partirà alle ore 21.30 in piazza del Plebiscito con Luca Perri e «La fisica di Star Wars». E’ una conferenza a quiz interattiva, che farà capire quanto il rapporto tra fantasia e scoperte scientifiche sia più stretto di quanto si immagini. A seguire (ore 22.30) spazio alla musica con Lorenzo Baglioni, matematico arrivato al Festival di Sanremo con il brano ‘Il congiuntivo’. Baglioni divulgherà la scienza e la cultura attraverso la musica. Ci sarà poi il videomapping dal titolo «La ricerca di nuovi mondi», uno spettacolo creativo e visivo curato interamente dagli studenti. E per concludere non mancherà il classico appuntamento con la ‘Silent Disco’. I ragazzi balleranno in una piazza completamente al silenzio, perché la musica arriverà direttamente nelle cuffie che tutti indosseranno.