Cupramontana (Ancona) – Ci siamo: si accende oggi la ‘Notte del Vedicchio a Cupramontana’ che, anche quest’anno ospita anche il San Severino Blues Marche Festival. L’appuntamento con “Slick Steve & The Gangsters” è alle 23.30 (ingresso libero) in piazza Cavour, nel cuore della capitale del Verdicchio. Un concerto rock che è anche cabaret teatrale circense. Protagonisti della festa un quartetto nato da un’idea di Slick Steve, alias Stephen Hogan, cantante e showman madrelingua inglese e Alle B.Goode, giovane e talentuoso chitarrista rock’n’roll. La loro musica è un circo Swing’n’Roll, consapevole contaminazione artistica tra sonorità vintage, swing, rock’n’roll e perfomances circensi che, durante il concerto spaziano dalla magia alla giocoleria.

Uno spettacolo che rapisce e diverte il pubblico di ogni età. Alessandro “Asso” Stefana, chitarrista e produttore di Capossela, oltre che musicista di Mike Patton e PJ Harvey, ha prodotto il loro secondo disco, “On Parade”, dove è condensato un immaginario che va da Tom Waits a Jack White, passando per gli Stray Cats, con radici roots blues, swing e jazzy. Ma la festa, tra degustazioni in piazzetta, musica blues e arte si accenderà alle 18 e fino alle 3 di notte vedrà iniziative, negozi aperti, giochi per bambini e laboratori, spettacoli, stands gastronomici e un tuffo nel passato con l’esposizione di Vespe, Lambrette e auto d’epoca per le vie del centro. Alle 18 anche il taglio del nastro per la mostra di Patrizia Bettarelli e Serena Novo, dal titolo “Tra immagine e scrittura: due percorsi espositivi nella città di Luigi Bartolini” allestita presso la sala Raoul Bartoli e curata dal Professor Antonio Luccarini.

Dalle 19 il “Salotto del Verdicchio” con inizio degustazioni in piazza IV novembre. Alle 19 lo- spettacolo del gruppo musicale “Julia Shore Quartet” in piazza IV Novembre. Mentre alle 19,30 n piazza Cavour lo spettacolo del gruppo musicale “Reciclato Blues”.

I Capabrò alle 21 approderanno in corso Leopardi e alla stessa ore in via Marianna Ferranti si esibiranno i “Verdicchio Sound System”. Una serata tra musica e divertimento fino al concerto finale di Slick Steve & The Gangster.

Allestita anche un’area sosta per camper al Parco colle Elisa.