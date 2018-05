Ancona, 17 maggio 2018 – Un fine settimana all’insegna della cultura. Anche le Marche celebrano la Festa dei Musei, che andrà in scena il 19 e il 20 maggio prossimi e avrà il suo clou la sera di sabato. Date nelle quali le aperture diurne di alcune esposizioni osserveranno gli orari ordinari. Straordinaria, invece, l’apertura serale in programma per la Notte europea dei Musei 2018.

Per l’occasione il Museo archeologico nazionale delle Marche, ad Ancona, darà spazio a visite guidate. Sempre nel capoluogo sarà aperto anche il Museo tattile statale Omero per una serata dal titolo ‘Se le statue potessero parlare’. I visitatori potranno così rendersi conto di quanto possa essere civettuola la Venere di Milo, vanitosa la cupola di Santa Maria del Fiore, scocciato il David di Michelangelo.

Il Museo archeologico di Ascoli Piceno chiuderà alle 23.30; e farà le ore piccole anche la Rocca di Gradara. Poco lontano, a Urbino, la Galleria nazionale delle Marche ospiterà lo spettacolo teatrale ‘Divinissimo’. Ma la Notte dei Musei sarà lunga, e gli appuntamenti non finiscono qui.



Il programma della Festa dei Musei e della Notte dei Musei