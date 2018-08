Jesi (Ancona), 30 agosto 2018 - Ad inaugurare il primo weekend del mese sarà il Pikkanapa Festival che si svolgerà da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre nel centro storico di Jesi

È la quinta edizione della mostra mercato del peperoncino e della canapa organizzata dall’associazione culturale Pika Mas, nata del 2012, in collaborazione con APROCAMA (Associazione Produttori Canapa Marche).

Lo scopo di questa rassegna è quello di far conoscere al pubblico la tradizione e i molteplici modi, soprattutto in gastronomia, per usare e beneficiare di queste due piante e non a caso è stato scelto il mese di settembre che è il momento di raccolta del peperoncino.

Per l’occasione sono stati organizzati e preparati stand per assaggi, convegni e laboratori per bambini, tutto accompagnato da spettacoli di musica live.

Si partirà venerdì 31 agosto a partire dalle 18 in Piazza Santoni con la conferenza stampa “Rete canapa”: la multifunzionalità della canapa nel settore agricolo” e alle 22 ci sarà il Funkastigo live.

Sabato 1° settembre, alle ore 17, ci sarà l’incontro con ““Gli amici del peperoncino” con Giancarlo Gasparotto, campione mondiale dei mangiatori di peperoncino, con Peppe Udine e Marco Maccarini dell’Agriturismo Cascina Beneficio.

Alle 18, invece, in Piazza Federico II i bambini potranno divertirsi e imparare cose nuove durante il laboratorio proposto e dalle 18:30 ci sarà Dj Bertomix.

Contemporaneamente in Piazza Spontini si svolgerà il cooking show “Quattro grilli in padella” con lo chef Alessandro Gabrielloni e in Piazza Federico II il body painting con Stefania Ranieri.

Domenica 2 settembre, dalle 9:30 alle 12:30 a Palazzo Santoni si terrà il convegno "Italian Cannabis Business School", mentre alle 17 il workshop tematico sugli usi della canapa.

Alle 16:30 in Piazza delle Monnighette appuntamento con il maestro Massimiliano Fico per una simultanea di scacchi, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria al numero 335 36 29 84.