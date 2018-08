Cupramontana (Ancona), 5 agosto 2018 – Ufficializzati i big dell’’81esima sagra dell’Uva di Cupramontana: Edoardo Bennato, Piero Pelu’ e Luca Barbarossa saranno protagonisti sul palco della Sagra dell’Uva più longeva delle Marche in programma dal 4 al 7 ottobre.



Il venerdì sarà Edoardo Bennato il protagonista con il live sotto le stelle alle 22.30. L’indomani Cupramontana accoglierà l’ex leader dei Litfiba Piero Pelu’ con il suo “Warm Up Tour” dalle 23.30. Piero Pelù sarà sul palco di Cupramonata con i Bandidos (Giacomo Castellano alla chitarra, Luca Martelli alla batteria e a i cori e Ciccio Licausi al basso) in cui suonerà sia brani dei Litfiba sia brani della sua carriera solista, aggiungendo alcune nuovissime e trascinanti cover.



Gran finale della Sagra il pomeriggio di domenica, alle 18,30, con Luca Barbarossa con i suoi vecchi ed ultimi successi. Come da tradizione i grandi nomi della musica sono tra le colonne portanti del cartellone cuprense che sfodera i loro concerti dal venerdì alla domenica. Dalla prossima settimana tutti i biglietti saranno in prevendita sul circuito Ciaotickets .



Ma la festa si aprirà il 3 ottobre per la tradizionale serata inaugurale ad ingresso libero, con una pioggia di iniziative collaterali, degustazioni e mostre.