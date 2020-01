Jesi (Ancona), 9 gennaio – Concerto di apertura dell’orchestra Filarmonica marchigiana domani al teatro Pergolesi. Alle 21 sul podio della Form salirà Beatrice Venezi, una delle più acclamate direttrici d’orchestra della scena musicale contemporanea, selezionata nel 2018 dalla rivista Forbes fra i 100 under 30 leader del futuro.

Al Teatro Pergolesi risuoneranno le musiche di Ludwig Van Beethoven, genio tedesco di cui ricorrono i 250 anni dalla nascita. Per questo Beethoven sarà celebrato con la Sinfonia n. 1 in do magg., op. 21 e l’Egmont, musiche di scena per la tragedia di Johann Wolfgang von Goethe, op. 84, dove si ritrovano temi congeniali al compositore come la lotta per la libertà e il sacrificio per amore di patria. Il concerto sarà replicato sabato al Teatro Gentile di Fabriano, sempre alle ore 21.



La Form si presenta così al nuovo anno con una stagione dal titolo Sound Experience - Beethoven 250 e con una progetto che la pone al centro dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale nel territorio regionale, identificandola come “la colonna sonora delle Marche”.



Tra i protagonisti Saverio Marconi, apprezzatissimo attore e regista teatrale, oltre che direttore artistico della compagnia della Rancia che lui stesso ha creato più di 35 anni fa; mentre Angela Nisi (soprano), vincitrice di numerosi concorsi internazionali e avviata a una brillante carriera, ha recentemente eseguito le arie dell’Egmont al Teatro dell’Opera di Roma.

Biglietti da 4 a 18 euro. Info: 0731/206888, biglietteria@fpsjesi.com.

Info Fabriano: 0732/3644.