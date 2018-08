Ancona, 1 agosto 2018 - Notte di San Lorenzo 2018, è piena estate e come ogni anno agosto è uno dei mesi più attesi per passare una nottata in spiaggia tra amici, feste e stelle cadenti per l’occasione ecco 4 eventi da non perdere nelle Marche per ammirare le Perseidi, le cosiddette 'lacrime di San Lorenzo'.

Trekking di ferragosto al rifugio delle stelle: Appuntamento sotto le stelle per la seconda edizione di Startrekking, martedì 14 agosto dalle 15.30, una nottata sotto il cielo stellato del Parco dei Monti Sibillini al rifugio Fargno, l’evento propone un ferragosto all'insegna di escursioni, degustazioni di prodotti locali e per finire un pernottamento dedicato interamente alla visione della Via Lattea.

Alba dal Monte Sibilla: Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, dall'alto del Monte sibilla stelle cadenti e leggende tra cui la più nota della maga che si dice viva nella grotta nei pressi della cima, dall’1.30 di notte si partirà dal fino ad arrivare alla punto più alto della vetta dove si attenderà sorgere l’alba dentro un caldo sacco a pelo.

Le Lame Rosse sotto le stelle: Nei pressi del lago Fiastra, in programma martedì 14 agosto dalle 18.30 alle 22.30 il percorso escursionistico in compagnia della guida Tommaso Fagiani, alla scoperta della volta celeste splendide e delle vedute sulla lago Fiastra che ospiterà la cena per gli escursionisti con panorami d’eccezione sulle tipiche formazioni rocciose “lame rosse”.

Notturna di Ferragosto: Alba sul Monte Castel Manardo: Dal 14 al 15 agosto notte a Monte Castel Manardo, un evento in cui vivere le suggestive atmosfere di questo teatro naturale sotto una delle cime più alte dei Sibillini, partendo dalla salita dell’appennino fino ad arrivare in vetta dove si monterà il campo base e si attenderà il passaggio le famose Perseidi, lo sciame di meteore, comunemente chiamate stelle cadenti.