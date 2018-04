Ancona, 26 aprile 2018 - 'Tango tra oro e fango' è lo spettacolo che si terrà domenica (ore 21), al Teatro Gaspare Spontini di Maiolati Spontini, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini.

“Un viaggio coinvolgente e trascinante – spiegano dalla Pf Association- nella storia del Tango, tra musica, canto, ballo, che riporterà gli spettatori indietro nel tempo, magari provando a immaginare i tempi in cui parecchi italiani si imbarcarono in enormi navi dirette in Argentina, in cerca di fortuna”. E poi sulle strade di Buenos Aires, dove il tango crea orgogliosamente un’unica colonna sonora (FOTO).

I ballerini saranno guidati nelle loro danze sensuali, dalle note della musica e dalle parole del cantante Ruben Peloni. I componenti del gruppo sono: Ruben Peloni (voce), Adrian Fioramonti (chitarra), Fabrizio Pieroni (pianoforte), Dario Polonara (bandoneon), Vincenzo Albini (violino), Virgilio Monti (contrabbasso), Sara Poli e Anibal Castro (danzatori).

Ruben Peloni è marchigiano d’adozione. Mentre portava a termine gli studi di architettura, ha iniziato a studiare canto con il maestro Ruben Coria, cominciando poi a cantare nel complesso Tritango della città di Rosario, prima di stabilirsi in Italia, nel 2002.

La passione per il Tango non lo ha abbandonato, lontano dal suo paese, anzi, proprio nella penisola ha incontrato il chitarrista e compositore Adrian Fioramonti, formando un duo, più tardi il bandoneonista Massimiliano Pitocco, iniziando così le prime prestazioni artistiche.

Da allora ha lavorato con noti musicisti ed ensemble della scena del tango, prendendo parte ai più rinomati festival europei e cantando nei migliori teatri. Nel 2009 arriva la sua collaborazione più importante con il compositore e pianista Luis Bacalov, vincitore del premio Oscar, nello spettacolo "Mi Buenos Aires Querido", con il quale ha continuato a collaborare realizzando diversi concerti in duo.

In altre occasioni è stato invitato come solista accompagnato da orchestre sinfoniche, tra cui l'orchestra Sinfonica di Pesaro, l'orchestre des Pays de Savoie, Budapest Symphony Orchestra, la Sinfonica di Bari, i "Virtuosi Italiani".

Ha partecipato per due volte, alla rassegna musicale "Toccata e fuga", che si tiene ogni anno in Piazza di Spagna a Roma, cantando davanti a oltre 3mila spettatori, invitato dall’Ambasciata argentina.

Infoe biglietti (posto unico: 15 euro, ridotto per abbonati alla stagione di prosa 10):

0731/206888 oppure biglietteria@fpsjesi.com

Call Center dello Spettacolo delle Marche 071 2133600.