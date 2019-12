Arcevia (Ancona), 7 dicembre 2019 - Prenderà il via domani la campagna abbonamenti della Ssagione teatrale del Teatro Misa di Arcevia 2020. In cartellone, da gennaio a maggio, cinque spettacoli di cui uno fuori abbonamento. Inaugurerà la stagione, il 18 gennaio (ore 21,15) Giobbe Covatta con “La Divina Commediola”. Si tratta di uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giobbe Covatta. Da sempre impegnato nel sociale, il comico napoletano propone la sua personale versione della Divina Commedia (una versione apocrifa scritta da tal Ciro Alighieri), totalmente dedicata ai diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli di Covatta i temi sono seri e spesso drammatici. Nella ‘versione’ della commedia di Ciro Alighieri, ritrovata – spiega il comico – in una discarica, il poeta ha immaginato l’inferno come luogo di eterna detenzione non per i peccatori ma per le loro vittime. E le vittime sono i bambini, ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi.

Il 9 febbraio alle 17, in collaborazione con la manifestazione “Una Domenica Andando a Polenta” di Arcevia, va in scena “Come sono diventato stupido”, nuovo lavoro del regista e drammaturgo Corrado Accordino in una produzione Compagnia Teatro Binario 7, con Corrado Accordino, Viola Lucio, Marco Rizzo e Alessia Vicardi. Lo spettacolo è tratto dal romanzo rivelazione dello scrittore francese Martin Page e racconta la storia di un giovane che, accortosi di quanto la sua intelligenza sopra la media rappresenti un ostacolo al suo quieto vivere, prende la definitiva decisione di diventare stupido. Un testo ironico, caustico, amaro e provocatorio.



Il 23 febbraio alle 17 Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani, in arte Nando e Maila, saranno i protagonisti di “Sonata per tubi”, un circo inedito ed insieme un concerto folle per strumenti inconsueti. L’appuntamento, sempre in collaborazione con l’evento “Una Domenica Andando a Polenta”, vede i due musicisti-attori-circensi suonare i noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica.

Il 13 marzo ore 21,15 andrà in scena “La testa sott’acqua” del Nuovo Teatro Sanità in collaborazione con Le Scimmie. Lo spettacolo, scritto dall’autrice catalana Helena Tornero e con la regia di Riccardo Ciccarelli, prende le mosse da un vero episodio di bullismo, per raccontare la violenza che nasce dal disagio interiore vissuto dagli adolescenti nel momento in cui passano dall’essere bambini, dal mondo protetto e vellutato di innocenti, a quello degli adulti. In scena sono Ciro Burzo, Mariano Coletti, Arianna Cozzi ed Enrico Pacini.



Chiude la Stagione del Teatro Misa, il 3 Maggio ore 17, uno spettacolo dedicato alla Resistenza, tema particolarmente sentito ad Arcevia nei giorni dedicati alla commemorazione dell’eccidio di Monte S. Angelo. In collaborazione con Anpi sezione di Arcevia, va in scena una proposta fuori abbonamento, dal titolo “Platino. Un eccidio a Bolzano”, della Cooperativa Teatrale Prometeo, con Jacopo Cavallaro, Sabrina Fraternali, Dario Spadon, drammaturgia e regia di Dario Spadon. Un’attrice-danzatrice e un attore-danzatore si muovono all’interno di una scena in continua trasformazione che rappresenta i luoghi dove, alla fine del 1944, 23 uomini prelevati dal Lager di Bolzano trascorsero le loro ultime vicende in vita, fra le quali un lungo tragitto nel Mar Adriatico a bordo del sommergibile Platino.



La campagna abbonamenti ai 4 spettacoli, dal titolo “MiSà che mi abbono!”, proseguirà fino al 17 gennaio. Chi si abbona potrà assistere gratuitamente allo spettacolo fuori abbonamento “Platino” in scena il 3 maggio. Prenotazione abbonamenti presso il Centro Culturale San Francesco, in Corso Mazzini, dal 9 al 17 gennaio. Info: 0731 56590.