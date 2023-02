Arcevia, sabato al teatro Misa c'è “Orlando furiosamente rotolando”

Enrico Messina in scena

Arcevia (Ancona), 28 febbraio 2023 – Sabato appuntamento al teatro Misa (ore 21) per lo spettacolo “Orlando furiosamente rotolando”, con Enrico Messina (che ne firma anche la regia) tratto da “Hruodlandus Libera Rotolata Medievale” di Enrico Messina e Alberto Nicolino per una produzione Armamaxa; collabora alla messa in scena Micaela Sapienza.

Una camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili saraceni. All’essenzialità della scena si contrappongono la ricchezza ed i colori delle immagini evocate: accampamenti, cavalieri, dame, duelli, incantagioni, palazzi, armature, destrieri... Un vortice di battaglie ed inseguimenti il cui motore è sempre la passione, vera o presunta, per una donna, un cavaliere, un ideale. Reale trasporto o illusorio incantesimo? Sono solo storie. Storie senza tempo di uomini d’ogni tempo, in cui tutto è paradosso, iperbole, esasperazione.

Le parole dei canti e delle ottave di Ariosto prendono nuova vita, un po’ tradite un po’ ri-suonate, e la narrazione avanza tra guizzi di folgorante umorismo e momenti di grande intensità, mescolando origini, tradizioni e dialetti. Nell’appassionante lavoro di scrittura alcuni episodi sono stati ripresi, altri rielaborati, altri completamente inventati com’è nell’essenza stessa dell’arte di raccontare.

La stagione di prosa del Teatro Misa proseguirà poi domenica alle 17 i Kanterstrasse portano in scena “I Promessi Sposi Providence Providence Providence”. Chiude la stagione uno spettacolo fuori abbonamento, in collaborazione con Anpi sezione di Arcevia: il 5 maggio ore 21, Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani sono autori e protagonisti di “Pazi Snajper attenzione cecchino”, per la regia di Luca Bollero, in una produzione Il Contato del Canavese, Bonawentura, Babelia & C progetti culturali, BEE. Biglietti, da 10 a 15 euro: 0731 56590 e 334 1684688.