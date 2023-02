Cupramontana, in teatro l'omaggio alla poesia di Fabrizio De Andrè

Una scena dello spettacolo

Cupramontana (Ancona), 14 febbraio 2023- In teatro l’omaggio alla poesia dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè. Sabato sera alle 21 al Teatro Concordia di Cupramontana andrà in scena Faber- recital. Diretto da Domenico Ammendola, produzione NoveTeatro, lo spettacolo è uno studio teatral-musicale che ripercorre alcune tappe significative della vita di Fabrizio De Andrè, tra canzoni cantate dal vivo e recitazione.

Sul palcoscenico del nuovo teatro costruito nella capitale del Verdicchio una grande artista: l’attrice e cantante Melania Giglio, uno dei timbri vocali più inconfondibili del panorama teatrale nazionale e internazionale. Diplomata alla scuola di Teatro dello Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi, parallelamente ha continuato a lavorare sulla sua grande passione: la voce parlata e cantata. Ha recitato con importantissimi maestri italiani e stranieri tra i quali ricordiamo Peter Greenaway, Alfredo Arias, Jean-Pierre Vincent, Giuseppe Patroni Griffi, Giorgio Albertazzi e Ugo Pagliai. In scena insieme a Melania Giglio, tre grandi musicisti che suonano dal vivo alcuni tra i più importanti brani del cantautore genovese: Paolo De Gaspari, Alessandro Pivetti e Alessio Tedeschi.

Il filo seguito da Melania Giglio e dal regista Domenico Ammendola è quello tracciato dai personaggi delle canzoni, pretesto narrativo con cui si legano i brani l’uno all’altro e si raccontano aneddoti della vita del cantautore genovese.

Una sorta di teatro-canzone in cui Melania Giglio diventerà, tra i tanti, la Bocca di rosa scesa nel paesino di Sant’Ilario o l’innamorato perduto di “Verranno a chiederti del nostro amore” evocherà le atmosfere dei vicoli genovesi de “La città vecchia” per poi dare vita al surreale dialogo di ”Don Raffaè” che De André immaginò tra il camorrista Cutolo e il troppo deferente secondino Cafiero.

Lo spettacolo dedicato a uno dei più grandi cantautori italiani sempre era originariamente previsto per il 25 febbraio ma è stato spostato per esigenze della compagnia. I biglietti sono acquistabili in prevendita nel circuito Ciaotickets. Il punto vendita di Cupramontana è la tabaccheria di Aurelio Fazi. Il giorno dello spettacolo i biglietti si potranno acquistare anche nella biglietteria del teatro dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 20 fino all'inizio dello spettacolo.

I biglietti che erano stati acquistati per la data del 25 febbraio, senza procedere a nessun cambio, saranno validi anche per sabato.