Jesi, al multiplex il docufilm su Dante dello jesino Matteo Gagliardi

Matteo Gagliardi

Jesi (Ancona), 28 febbraio 2023 – ‘Mirabile visione Inferno’ va in scena giovedì (ore 21) al multiplex Giometti il docufilm del regista jesino Matteo Gagliardi. Prevista in sala la presenza dello stesso regista. Una ‘pellicola’ sta uscendo in tutta Italia, raccogliendo favorevoli critiche e attenzione da parte del pubblico. Domani sarà proiettato gratuitamente al Cinema Italia di Ancona, grazie al sostegno di quel Comune. Il 15 marzo prossimo invece sarà proiettato in senato alla sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Assieme alla prof Argenti (Benedetta Buccellato) che fa scoprire un Dante più rivoluzionario ai suoi studenti, e alle parole di Padre Guglielmo (Luigi Diberti) che esprimono il più autentico messaggio cristiano, anche gli spettatori viaggiano dentro la grande opera di bellezza, risveglio e educazione che è la Divina Commedia. Un docufilm che mira a far comprendere al grande pubblico quanto le intuizioni di Dante siano attuali, potenti, necessarie, inedite. Tutto è nato dalla riscoperta di Matteo Gagliardi delle Tavole ispirate alla Divina Commedia dipinte da Francesco Scaramuzza, un'opera monumentale che ispirò Dorè, il quale bruciando in velocità il pittore parmigiano gli tolse la fama che forse questi ambiva.

Prossime proiezioni nelle Marche: oggi a Fermo (Multisala Super 8), il 10 marzo ad Ascoli (multisala Piceno). Il film ha ottenuto i patrocini dei Comuni di Firenze, Napoli, Ravenna, Parma, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.