Senigallia, in scena al teatro La Fenice sabato tornano i Kataklò

L'energia e la bellezza de I Kataklò

Senigallia (Ancona), 9 febbraio 2023 - Nuovo appuntamento con la danza a Senigallia, sabato prossimo. Il cartellone realizzato da Comune e Amat con il sostegno di MiC e Regione Marche per il Teatro La Fenice propone Kataklò Athletic Dance Theatre nel nuovo spettacolo “Back to dance” ideato e diretto da Giulia Staccioli.

Dopo il forzato digiuno di palcoscenici e teatri degli ultimi anni, Kataklò torna sulle scene inneggiando alla ripartenza. Giulia Staccioli, insieme all’attivo contributo artistico dei sei danzatori in scena – Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo –, firma uno spettacolo che accosta frammenti differenti, inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: «raccogliamo tutti i pezzi, ricostruiamoci, rigeneriamoci, mostriamoci nuovi, ma sempre fedeli a noi stessi. Insomma, torniamo a ballare!».

«“Back to dance” – così la Compagnia presenta lo spettacolo – si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo, la leggerezza. Racconta il ritorno in scena dei danzatori dopo aver vissuto un’esperienza universalmente condivisa. Nelle loro gambe c’è la voglia di ricominciare, un istinto continuamente frenato, ostacolato, reso sempre più complesso dalle circostanze. Travolta dalla solitudine, dalla diffidenza e dalla paura dell’altro, l’umanità è stata portata a riscoprire le sue paure più profonde, i suoi istinti più vivi. Ci siamo sentiti umani, appartenenti a quella specie che si è creata e plasmata con convinzioni profonde e apparentemente solide. Pilastri che si sono sgretolati, polverizzandosi in incertezze. Abbiamo dovuto trovare il coraggio di scoprirci deboli, soli, nudi. Ci siamo rialzati, abbiamo ricominciato a correre e ci siamo ritrovati. Con determinazione, tenacia e ironia abbiamo ripreso a ballare, consapevoli, ora più che mai, dell’importanza di farlo. La conquista è una rinnovata leggerezza». Lo spettacolo è prodotto da Kubo Cult Impresa Sociale. Assistente alle coreografie Irene Saltarelli, costumi Elia Docente e Aurora Mazzi, musiche di autori vari.

Per informazioni e biglietti (I settore 25 euro, II settore 20 euro, III settore 15 euro, con riduzioni per Soci Coop, under 25, over 65, Gruppi, Convenzioni, iscritti scuole danza) ci si può rivolgere alla Biglietteria del Teatro La Fenice 071/7930842 e 335/1776042 fenicesenigallia.it [email protected] e Amat 071/2072439 amatmarche.net.