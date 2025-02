Amerigo Vespucci ad Ancona, i biglietti in anteprima

Ancona, 15 febbraio 2025 – L’Amerigo Vespucci è pronta a salpare per un nuovo straordinario tour nel Mediterraneo. Presto tutti gli italiani avranno l’opportunità di salire a bordo e vivere un’esperienza unica tra storia, tradizione e bellezza. Gli organizzatori invitano a tenere d’occhio il canale Instagram: “Di tanto in tanto rilasceremo un numero limitato di biglietti in anteprima, un’occasione esclusiva per chi desidera garantirsi un posto a bordo prima dell’apertura ufficiale delle registrazioni. Se non riuscite subito a prenotare, niente paura! Nelle prossime settimane apriremo le prenotazioni sul sito, ma attenzione: ogni tappa avrà la sua apertura dedicata, prevista qualche giorno prima dell’arrivo in ciascuna città. Questo permetterà a tutti di vivere al meglio questa incredibile esperienza”.

La nave più bella del mondo potrà essere visitata in tredici porti italiani. Le visite a bordo saranno gratuite e accessibili solo previa prenotazione attraverso i canali ufficiali del Tour Vespucci: sito web ufficiale del tour vespucci e profili social ufficiali. Non esistono altre modalità di prenotazione per visitare la Vespucci e, dove presente, il Villaggio IN Italia che la accompagna. Qualsiasi altra fonte, ente o piattaforma che propone l’accesso alla nave o al Villaggio non è autorizzata e va considerata non attendibile.

Le date ufficiali e le modalità di prenotazione verranno comunicate a breve. La Nave Scuola Amerigo Vespucci, icona della Marina Militare italiana, approderà a Trieste il primo marzo per la prima tappa del Leg Mediterraneo che conclude il suo straordinario Tour Mondiale 2023-2025, progetto fortemente voluto dal ministro della difesa Guido Crosetto. Si fermerà nel porto di Ancona dal 2 al 5 aprile.

Ma la disponibilità esatta della nave per le visite a bordo è ancora in fase di definizione. L’apertura delle prenotazioni sarà annunciata in anteprima sul sito. Lo staff precisa che non è possibile prenotare o richiedere prenotazioni per gruppi inviando un’email. Tutte le registrazioni avverranno esclusivamente tramite il portale ufficiale.

“L’Amerigo Vespucci attraversa il canale di Suez ed entra finalmente in Mediterraneo – è stato l’aggiornamento di mercoledì 12 febbraio -. Dopo mesi di navigazione tra oceani e rotte lontane, ora è il vento di casa a gonfiare le vele. Un vento che racconterà la storia del giro del mondo tra tradizione e avventure condivise. Il viaggio continua, l’orizzonte profuma d’Italia”. Il giorno successivo, durante la terza serata del Festival di Sanremo, è stato trasmesso in diretta un emozionante collegamento con l’Amerigo Vespucci ad Alessandria d’Egitto. “Da eccellenza a eccellenza, due simboli che hanno lo stesso obiettivo: far risuonare il meglio dell’Italia”, spiegano dalla nave.