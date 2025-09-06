Camerano, record di visitatori alla mostra sul Maratti a 400 anni dalla nascita

Camerano (Ancona), 6 settembre 2025 – Sono oltre 2.300 i visitatori, in meno di due mesi, per la mostra "Carlo Maratti e l'incisione", inaugurata lo scorso 17 luglio nella chiesa di San Francesco a Camerano. L'esposizione, curata da Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Stefano Papetti, resterà aperta fino al 14 settembre, prima di approdare ad Ascoli Piceno e infine a Roma, in un itinerario che ripercorre idealmente la biografia e la fortuna europea dell'artista.

La mostra esplora, con rigore filologico, il rapporto fra pittura e incisione, restituendo al visitatore la consapevolezza di come Maratti seppe usare la stampa come strumento di modernità e di diffusione del proprio linguaggio, capace di raggiungere le corti e le accademie europee ben oltre i confini della Roma barocca.

L'obiettivo della mostra è ricostruire, con metodo filologico, il ruolo dell'incisione nella strategia artistica e culturale di Maratti - spiega Prosperi Valenti Rodinò -. Si tratta di un progetto che riunisce per la prima volta un corpus straordinario di opere, molte delle quali raramente esposte o inedite, restituendo la complessità di un artista che fu protagonista assoluto della Roma barocca". Papetti aggiunge: "Maratti seppe coniugare la raffinatezza del segno alla forza del messaggio, affidando alle stampe il compito di rendere perenne e accessibile la propria opera. L'incisione diventa così chiave di lettura per comprendere l'evoluzione del gusto e della committenza tra Seicento e Settecento". Ultimi giorni per visitarla e l'occasione può essere la concomitanza con la 30/a edizione della Festa del Rosso Conero (dal 5 al 7 settembre), appuntamento capace di richiamare nella cittadina natale di Maratti diversi di visitatori.

La mostra rimane visitabile tutti i giorni fino al 14 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.