Capodanno in centro, scelta piazza Cavour: tra i nomi anche Morgan

Ancona, 11 novembre 2023 – Divertirsi, certo, ma anche e soprattutto far vivere la città rendendola accogliente per chi arriva da fuori. E’ su questa direttrice che l’amministrazione comunale si sta muovendo per organizzare gli eventi natalizi e, soprattutto, la festa di Capodanno.

Ecco quindi la necessità di coinvolgere le associazioni di categoria, con i loro affiliati, per fare in modo che alla fine dell’anno, per la festa che si vuole "riattivare" dopo anni di silenziatore, il centro del capoluogo resti aperto, con vetrine illuminate e locali "spalancati" in modo da essere ospitali con bar e ristoranti pronti a festeggiare insieme alla città.

Da qui, la necessità di concentrare il clou della festa del 31 dicembre in piazza Cavour e non al porto storico (dove si rischia anche di congelare se ci si trovasse davanti a una serata ventosa): una location in pieno centro e vicina, appunto, a tutte le attività commerciali che per questo dovrebbero "partecipare" all’evento con proprie iniziative che poi si concluderebbero con la festa in piazza.

Ma quale festa? Ovviamente si lavora anche su questo fronte tenendo conto anche del budget che l’amministrazione comunale potrà mettere a disposizione sia per il Natale che per la festa dell’ultimo dell’anno. L’idea è quella di uno o più artisti che possano coinvolgere più generazioni di appassionati della musica. Il casting è iniziato da settimane per riuscire a chiudere entro metà o fine mese con un programma definito. Quindi si stringe.

E spuntano i primi nomi. In cima alla lista potrebbe esserci Morgan, attualmente impegnato come giudice di XFactor su Sky e pronto a tornare sul palco appena termianta la trasmissione a metà dicembre. Ma non solo lui. In lizza ci sono anche altri artisti come ad esempio Malika Ayane, anche un paio di band e saranno della partita anche dei dj che allieteranno la serata prima e dopo i concerti.

Insomma o un paio di protagonisti della scena musicale italiana altrimenti un cantante e i dj per accompagnare il pubblico di piazza Cavour. Questione di giorni e l’annuncio sarà pronto. Allo stesso tempo si lavora sul discorso della sicurezza. Lasciando il porto storico tutte le attenzioni si sposterebbero sul centro cittadino che dovrà essere monitorato fino a ben oltre la mezzanotte senza dimenticare che in piazza Cavour è presente la ruota panoramica che potrebbe essere di intralcio.

Ma stando ai tecnici il problema potrebbe essere ovviato con una collocazione del palco che non andrebbe in "conflitto" con l’attrazione che anzi, sarebbe un ulteriore momento di divertimento per trascorrere l’ultimo dell’anno.

E ad avere l’incarico di seguire l’intero iter della manifestazione è l’assessore Angelo Eliantonio con delega appunto ai grandi eventi come il capodanno. E dopo il successo della Festa del Mare e della Notte bianca sono molti gli imprenditori che hanno dato la disponibilità a dare una mano per la realizzazione del Natale e del Capodanno. Risorse essenziali per riuscire a portare a termine l’operazione.