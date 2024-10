Castelbellino, al via il campionato ornitologico interregionale dell'Adriatico

Castelbellino (Ancona), 18 ottobre 2024 - Torna il campionato ornitologico interregionale dell'Adriatico con esposizioni, giudici internazionali e momenti di intrattenimento. L’associazione Ornitologica Anconetana, dopo la buona riuscita della prima edizione dell’Interregionale dell’Adriatico svolta lo scorso anno, ha deciso di riproporre l’organizzazione della sua seconda edizione che si terrà fino a domenica a Castelbellino, in Viale del Lavoro 24. “Un evento interregionale – spiegano gli organizzatori - perché coinvolge le associazioni del raggruppamento Marche/Umbria e quelle di Abruzzo/Molise. Sono ben sette quelle facenti parte del comitato organizzatore ovvero: Anconetana, Maceratese, Pesarese, Picena, Perugina, Pescarese, Teramana”. Un’iniziativa a ingresso libero che l'associazione ha deciso quest’anno di spostare nel territorio di Castelbellino “andando a valorizzare e far conoscere il Comune a tutti i partecipanti e non solo, puntando molto sul territorio marchigiano quale sede dell’evento. Lo scorso anno – aggiungono - abbiamo avuto il piacere di ospitare più di 100 allevatori con 1.200 soggetti esposti. Un evento di grande entità con il coinvolgimento di scuole e associazioni che si occupano del sociale e della Pet Therapy”. Quest'anno il comitato punta a fare altrettanto andando a “creare nuove collaborazioni con le realtà del territorio e consolidare quelle già avviate come con la Fattoria dei Sogni che sarà presente in alcuni momenti con Selena Abatelli e Zeus, la mascotte del campionato”. Oggi la giornata principale con 11 giudici nazionali e internazionali che valuteranno tutti i soggetti in mostra. Domani e domenica le giornate di apertura al pubblico con un convegno domenica, alle 10, sulle tecniche di allevamento e ibridazione. La manifestazione avrà anche un bel momento di intrattenimento nella giornata conclusiva. Domenica alle 15 esibizioni di giocoleria e performance circensi grazie ai Fuochi Fatui. “Si ringrazia l'amministrazione comunale di Castelbellino, la Regione Marche e la Provincia di Ancona per il supporto dimostrato” concludono.