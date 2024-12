Castelbellino domani accende l'albero di Natale più grande delle Marche

Castelbellino (Ancona), 6 dicembre 2024 – A Castelbellino si accende l’Albero di Natale più grande delle Marche. Domani e domenica spazio a mercatini natalizi, spettacoli e cibo della tradizione al Centro Polivalente di Castelbellino Stazione “Castelbellino il Paese dell’Albero” è l’evento natalizio che celebra uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell’anno in Vallesina. Domani tornerà a brillare il più grande abete verde delle Marche che, dalla collina sovrastata dal borgo, illumina la vallata dell’Esino per tutto il periodo delle Feste. L’albero è realizzato con numeri da record: 73 neon perimetrali, un dislivello di quota dalla punta al fondo valle di 134 metri, lunghezza lungo il versante di 434 metri, una superficie di 21.360 metri quadri e ben 7mila metri di cavi complessivamente. “La manifestazione si svolgerà – spiegano gli organizzatori - da domani nell’area del Centro Culturale Polivalente (Sala Margherita Hack) di Castelbellino stazione (via Falcone, 15), con eventi e animazioni, stand gastronomici, spettacoli teatrali e itineranti, il villaggio di Babbo Natale e truccabimbi. Novità il ritorno del Mercatino di Natale con tante idee regalo da mettere sotto l’albero”. La due giorni è promossa da Pro Loco di Castelbellino, Circolo I Maggio e Banda Musicale, le tre associazioni che ogni anno si uniscono in un unico Comitato organizzativo con la collaborazione e il sostegno del Comune di Castelbellino. Domani il via con le animazioni e l’apertura del mercatino natalizio a partire dalle 16.30. Alle 17,30 spettacolo degli allievi della scuola di danza Danzando. Seguiranno alle 18 i canti itineranti Angels Voice Choir e l’apertura degli stand gastronomici. Per la sera, alle 21, alla sala Margherita Hack, la commedia dialettale a cura degli “Amici di Candia”, mentre alle 22 si potrà assistere allo spettacolo dei Fuochi Fatui. Domenica pomeriggio poi alle 16.30, si replica: tornerà il mercatino natalizio e il teatro alla Sala Margherita Hack ospiterà lo spettacolo della compagnia Teatro Pirata dal titolo ‘Cindarella Vampirella’, sempre molto apprezzato dai bimbi di ogni età. A seguire poi dalle 17 spazio all’animazione itinerante di luci e danze. Alle 18 apertura degli stand gastronomici, mentre alle 19 scatterà il conto alla rovescia per la cerimonia di accensione dell’albero sulla collina visibile anche da una distanza di svariati chilometri, con la partecipazione della banda musicale di Castelbellino.