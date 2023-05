Castelfidardo, batte forte il cuore dei fidardensi per la festa dei patroni

Castelfidardo, 11 maggio 2023 – E’ la ricorrenza più tipica e sentita, quella che coniuga l’anima civile e spirituale della città di Castelfidardo. La festa dei Santi Patroni Vittore e Corona vivrà il suo momento centrale domenica ma varie sono le tappe di avvicinamento. Due le esposizioni aperte già da mercoledì: la sala lirici dell’auditorium San Francesco ospita la mostra dedicata a Gervasio Marcosignori, esposizione fotografica organizzata in occasione del decennale della scomparsa del “poet of accordion” di cui si ripercorrono le principali tappe e successi di una straordinaria carriera, allestita dall’omonima associazione per ripercorrere la straordinaria carriera del poeta della fisarmonica. Nella sala grande dell’auditorium ritorna invece la mostra-mercato del libro per ragazzi: un’invasione di colori, narrazioni e laboratori, nel cui contesto si inserisce anche l’attività del gruppo “Leggiamo insieme” che alle 18 di venerdì e di sabato propone letture animate per bambini da 0-3 e 4-6 anni. Sabato dalle 9 alle 11.30 a Porta Marina, il raduno di motociclette organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Moto club Castelfidardo, che si ripeterà poi all’indomani alle 16.30. La giornata del 14 si annuncia con la fiera di San Vittore nel centro storico, prosegue alle 10.30 con la seduta di Consiglio comunale per il conferimento delle civiche benemerenze, intrecciandosi con le funzioni religiose. Alle 17 in Collegiata il fioretto con famiglie e ragazzi di comunione e cresima, alle 17.30 la partenza della processione dei Santi Patroni che si snoda per le vie Marconi, Soprani e Matteotti. Alle 18.30 il rinnovo delle lampada per la pace e la Santa Messa delle quattro parrocchie presieduta dall’arcivescovo Spina. Alle 21.30, in piazza della Repubblica, concerto degli Hoop, tribute band dei Pooh, il cui sound abbraccia trasversalmente più generazioni invitando a cantare insieme note immortali. Un gruppo di recente costituzione il cui progetto riunito efficacemente l’esperienza e la passione per i Pooh del fondatore, il bolognese Roberto Tomasi, cantante professionista finalista a The Voice Senior 2020, Luca Bongiorni (voce e tastiere), Christian Campedelli (chitarra e voce), Francesco Dubbini (piano e voce), Joe Salvati (basso e voce) e Valerio Rotondale (batteria e voce). Al termine l’estrazione della lotteria di San Vittore. Ingresso libero a tutti gli eventi.