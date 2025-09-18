Castelfidardo, grandi celebrazioni per i 165 anni della Battaglia per l'Unità d'Italia

Castelfidardo (Ancona), 18 settembre 2025 - Una data evocativa, un momento di memoria condivisa che lancia un forte messaggio di unità e coesione in una fase storica minacciata da venti di guerra. Il 165esimo anniversario della Battaglia di Castelfidardo, passaggio chiave per l'annessione delle Marche al resto della penisola e per il processo di unificazione, non è una celebrazione fine a se stessa, bensì la lezione di un passato da cui sembra ci sia ancora tanto da imparare. Oggi la partecipazione delle istituzioni, delle scolaresche, delle associazioni e dei rievocatori in costume di Tracce di Ottocento e Accademia di Oplologia, alla cerimonia che si è svolta in un luogo storico come il Sacrario-Ossario della Battaglia ove è stata data decorosa e comune sepoltura ai caduti delle due avverse fazioni, testimonia la convergenza di energie e intenti verso ideali di pace e fratellanza dei popoli. Un impegno manifestato dalle autorità, con il sindaco Ascani che ha sottolineato la vile differenza fra le guerre del passato che sacrificavano la vita di soldati e quelle odierne che uccidono civili, ma soprattutto rappresentato dagli studenti delle scuole locali. La splendida coreografia realizzata dagli allievi dell’istituto comprensivo “Mazzini” che hanno raffigurato un quadro umano del Monumento ai Vittoriosi, gli approfondimenti e le letture storiche dell’istituto comprensivo “Soprani” e dell’Istituto Sant’Anna, la presentazione del progetto “Busti parlanti” a cura dei ragazzi del “Laeng-Meucci” che tramite qr code hanno aperto un dialogo con i personaggi del Risorgimento ritratti nel parco scultoreo, sono i preziosi tasselli di una giornata di valori. Coordinata dalla Fondazione Ferretti nella persona del presidente Eugenio Paoloni, la ricorrenza è inserita nel programma che prevede un percorso nell’ambiente e nella storia attraverso il tour in ebike e la passeggiata in notturna di sabato, il raduno Regionale delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e lo scoprimento del busto dedicato a Ernesto Garulli nella mattinata di domenica, chiudendo poi nel pomeriggio con la visita guidata interattiva del Parco del Monumento con l'iniziativa Castelfidardo Game.