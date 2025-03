Castelfidardo, Jazz accordion festival: grandi nomi per la tre giorni

Castelfidardo – Prosegue con successo il Jazz accordion festival a Castelfidardo. E’ uno degli ospiti di spicco di questa ottava edizione del Jaf, un artista che proviene da una terra – il Portogallo – di cui è il fisarmonicista di maggior rilievo e popolarità. João Frade è il protagonista della seconda serata in scena stasera alle 22 all’On Stage club di via Soprani dove darà vita ad un prima parte da solista e poi ad una seconda tranche di esibizione assieme alla sezione ritmica del Jaf. Quello di Frade è un jazz che attinge ad una impostazione classica spaziando tra i generi e fondendo le radici della musica portoghese con influenze jazz, flamenco e latino-americane grazie alla creatività e alla continua ricerca di nuove sonorità dell’artista. Un percorso che gli ha consentito di ottenere prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui la Coupe Mondiale, il Trophée Mondiale e il Castelfidardo International award. Ad accompagnare il virtuoso portoghese, l’ormai collaudata Jaf Rhithmic session, formazione nata in seno al Jaf che abbina il groove profondo e avvolgente di Daniele Marconi al contrabbasso, il tocco elegante alla chitarra di Thomas Lasca e l’energia contagiosa di Zeno Lemoglie alla batteria. Il Jazz Accordion Festival ideato ed organizzato dall’assessore Ruben Cittadini con il direttore artistico Simone Zanchini in collaborazione con i partner istituzionali e commerciali, conferma così la sua connotazione di luogo di incontro, scambio e complicità. Un’esperienza sulle corde dell’improvvisazione cui nella serata all’On Stage si possono unire liberamente altri musicisti. Ingresso libero. Domani ultima serata. Una location deliziosa, un concerto raffinato grazie a due ospiti di prestigio internazionale. Il Festival chiude la sua ottava edizione uscendo dall’atmosfera complice del Jazz club per entrare in una più elegante dimensione teatrale. Grazie alla partnership instaurata con il Comune di Sirolo ed in particolare alla sensibilità dell’assessore Caterina Mandolesi, il Jaf domenica alle 18 fa tappa per la prima volta al teatro Cortesi di Sirolo con il duo composto da Javier Girotto e Vince Abbracciante. Un abbraccio sonoro di cui sono protagonisti due grandi interpreti, la cui ormai collaudata collaborazione è sfociata in una comune esperienza discografica e concertistica molto apprezzata. Il fertile compositore e noto sassofonista Javier Girotto convoglia la sua provenienza argentina, la formazione artistica statunitense e la sua lunga quanto luminosa esperienza in un tango ricercato dando vita con Vince Abbracciante ad un repertorio originale basato su improvvisazione, empatia, energia e padronanza tecnica. L’artista pugliese è a sua volta una stella del firmamento fisarmonicistico che Castelfidardo ha visto sbocciare e poi partire alla conquista di palcoscenici e ribalte internazionali siglando collaborazioni di valore assoluto.