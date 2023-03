Chiara Giacobelli svela le Marche romantiche e misteriose alla bilioteca di Moie

Chiara Giacobelli

Maiolati Spontini (Ancona), 15 marzo 2023 - Un appuntamento da non perdere quello di venerdì prossimo (ore 18, ingresso libero) alla biblioteca La Fornace di Moie, per scoprire le “Marche romantiche e misteriose”. Un titolo, quello del volume di Chiara Giacobelli, che racconta di un viaggio nella nostra regione pieno di sorprese e di fascino. L’incontro con la Giacobelli - scrittrice e giornalista con all’attivo decine di libri, docente di “Comunicazione e scrittura” e influencer molto seguita, grazie al suo blog di storie incentrate su personaggi storici dalla vita avventurosa, viaggi e turismo - rientra nella rassegna “Biblio Talk: quattro chiacchiere su libri e dintorni con il giornalista Giovanni Filosa”. L’autrice, come spiegano dal Comune di Maiolati Spontini, presenterà le vite e le gesta di trenta personaggi, fra cui Celeste Erard, la moglie del grande compositore maiolatese Gaspare Spontini, attraverso una linea rossa che unisce amore e mistero, avventura e arte. Faranno parte del suo racconto scrittrici, scenografi, poeti, attrici, dame e gentiluomini che porteranno il pubblico alla scoperta di mete inedite da visitare, per meglio apprezzare una regione, le Marche, meravigliosa e dal passato importante.

La rassegna in questione proseguirà poi il 19 aprile, sempre alla biblioteca La Fornace di Moie, ma stavolta alle 21. Il giornalista Giovanni Filosa in questo caso incontrerà Sergio Ramazzotti, fotografo, reporter e scrittore, che ha vinto due volte il premio “Enzo Baldoni” per reportage da territori di guerra. Ramazzotti fa debuttato con un giallo, dal titolo “Perdona loro”, ambientato in Vallesina e scritto utilizzando anche il dialetto tipico di questi luoghi. Il 28 aprile poi (ore 18, sempre a ingresso libero) sarà la volta della giornalista e scrittrice italo-siriana Asmae Dachan residente in Vallesina che presenterà il suo terzo romanzo dal titolo “Cicatrice su tela”, pagine che affrontano i temi della violenza e del desiderio di riscatto e rinascita. Gli ultimi due incontri in programma in biblioteca invece avranno come protagonisti, a maggio, il professor Massimo Clementi, specialista in malattie infettive, microbiologia e virologia, e, a giugno, il giornalista Vincenzo Varagona, che presenterà il suo ultimo lavoro editoriale dedicato alla figura del medico-eroe di Castelplanio Carlo Urbani. Al termine di ogni incontro è prevista una degustazione di vini al Caffè letterario offerta dalla Cantina Colleminò.