Chiaravalle, al via domenica la nuova stagione teatrale del Giacconi

Chiaravalle (Ancona), 18 novembre 2024 – Al via al teatro comunale Giacconi , la nuova stagione teatrale, proposta dalla storica collaborazione fra Comune e Amat con il sostegno di Regione Marche e Ministero della Cultura. Sette titoli scelti fra spettacoli di tensione etica e sociale, gioiose atmosfere natalizie, classici senza tempo (e per questo, sostiene Favi, capaci di parlare anche al/del nostro tempo) e i più incisivi protagonisti della scena contemporanea. Si parte domenica prossima, alle 17 con il fuori abbonamento , in omaggio al poeta e scrittore chiaravallese Massimo Ferretti a 50 anni dalla scomparsa: si tratta di una lettura scenica degli iscritti al progetto "VocAzioni" diretta da Lucia Ferrati e accompagnata dalle musiche di Marco Fagotti e da contributi fotografici di varia provenienza relativi all'itinerario geografico di Ferretti. Il 29 novembre (ore 21) poi sarà la volta del primo dei sei titoli in abbonamento, Fratelli, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Carmelo Samonà, scritto con Antonio Viganò, Remo Rostagno e Michele Fiocchi interpretato da Michele Calcari e Paolo Grossi per la regia di Viganò, proposto in collaborazione con TGTP e Rete del Sollievo nell’ambito del Festival Tespi/Malati di Niente: uno spettacolo che racconta i sentieri delle relazioni umane. Il tango delle capinere di Emma Dante interpretato da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco è in scena l’8 dicembre. Dalla sua fortunata Trilogia degli occhiali, con l’impareggiabile potenza che la contraddistingue, la regista e autrice palermitana raccoglie il capitolo Ballarini, “un mosaico dei ricordi che rende sopportabile la solitudine di chi disgraziatamente sopravvive all’altro”, facendone uno spettacolo autonomo. Le feste di Natale hanno il sapore inconfondibile del Gospel con l’appuntamento del 27 dicembre con Tony Washington Gospel Singers in collaborazione con San Severino Blues. E poi ancora altri titoli fino al 29 marzo. Biglietti per i singoli spettacoli (platea e palchi centrali 22 euro, palchi laterali 20 euro, speciale studenti fino a 19 anni euro 10, con ridotto under 25 e over 65, insegnanti a tempo determinato e convenzionati vari; per gli spettacoli Ma io non so morire e Fratelli posto unico euro 10) alla Biglietteria del Teatro Giacconi (tel. 071/7451020, aperta il giorno precedente lo spettacolo dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno di spettacolo dalle 18; dalle 16 per Ma io non so morire), nei punti vendita del circuito Amat/VivaTicket e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Info: 071/2072439.