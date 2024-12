Chiaravalle, domenica in scena il 'Tango delle capinere' di Emma Dante

Chiaravalle (Ancona), 4 dicembre 2024 - Dalla fortunata “Trilogia degli occhiali” Emma Dante estrae il capitolo “Ballarini” trasformandolo in uno spettacolo a sé stante, Il tango delle capinere, interpretato da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, in scena domenica sera (ore 21) per Ecletticittà, la stagione del Teatro Tullio Giacconi di Chiaravalle proposta da Comune e Amat con il sostegno di Regione Marche e Ministero della Cultura. Il tango delle capinere è il componimento di un mosaico dei ricordi che rende sopportabile la solitudine di chi disgraziatamente sopravvive all’altro. Una vecchina fruga dentro un baule. Estrae un flacone di pillole, un velo da sposa, un telecomando, tanti palloncini colorati. Da un altro baule arriva la musica di un carillon, compare un uomo anziano. Indossa un vecchio abito da cerimonia liso dal tempo. L’uomo guarda la donna e sorride. Subito la raggiunge. L’abbraccia. La donna appoggia la testa sulla spalla di lui. Lui le fa una carezza. Lei lo tiene stretto per non perdere l’equilibrio. Lui la sostiene. Ballano. Lui estrae dalla tasca un orologio da taschino: meno cinque, meno quattro, meno tre, meno due, meno uno, e al rintocco della mezzanotte lui fa scoppiare un petardo. Si baciano. Lui lancia in aria una manciata di coriandoli. La festa ha inizio. Buon anno, amore mio. Lui e lei adesso hanno sedici anni. In costume da bagno si promettono amore eterno. Sulle note di vecchie canzoni festeggiano l’arrivo dell’anno nuovo ballando a ritroso la loro storia d’amore. Lo spettacolo è prodotto da Sud Costa Occidentale con Emilia Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Teatro Biondo di Palermo, Carnezzeria, Théâtre des 13 vents, Centre dramatique national Montpellier MA scène nationale - Pays de Montbéliard. Biglietti (platea e palchi centrali 22 euro, palchi laterali 20 euro, speciale studenti fino a 19 anni euro 10, con ridotto under 25 e over 65, insegnanti a tempo determinato e convenzionati vari) alla biglietteria del Teatro Giacconi (telefono: 071/7451020), aperta il giorno precedente lo spettacolo (dalle 17.30 alle 19.30) e il giorno di spettacolo dalle 18; nei punti vendita del circuito Amat/VivaTicket e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Per informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri: 071/2072439 (Amat) e 071/9499266 (ufficio cultura Comune di Chiaravalle).