Chiaravalle, per Halloween di scena il teatro ragazzi

Chiaravalle (Ancona), 30 ottobre 2025 - Per Halloween di scena il Teatro Ragazzi. Sabato l'appuntamento è con "La vendetta della strega Morgana" al Teatro Goldoni di Chiaravalle e l’indomani gli spettacoli in cartellone sono "Fagiolino contro i maligni" al Teatro La Vittoria di Ostra, e "Cinderella Vampirella" al Teatro Giacconi di Chiaravalle. Nello spettacolo di burattini "La vendetta della fata Morgana", in scena sabato (ore 17) al Teatro Goldoni di Chiaravalle, Mattia Zecchi mette in scena una fiaba che appartiene al repertorio della tradizione burattinaia emiliana. La strega Morgana non è stata invitata alla festa per le nozze del Principe Ottavio, preparate con la supervisione del Dottor Balanzone. Questo manda su tutte le furie la vecchiarda! Per fortuna, l’intervento provvidenziale di Fagiolino, armato di bastone, riporterà la serenità al castello. Produzione: I Burattini di Mattia Zecchi. Domenica (ore 17) il Teatro La Vittoria di Ostra accoglie "Fagiolino contro i maligni", produzione I burattini di Mattia. Fagiolino, il famoso burattino, nel racconto affronterà una sfida contro burattini cattivi , ma grazie all’aiuto dei suoi amici Sandrone e Colombina riuscirà a salvare un personaggio dal pericolo. La storia ruota attorno ad un incantesimo, una minaccia al teatro dei burattini, il coraggio e la scaltrezza di Fagiolino che sarà capace di affrontare qualsiasi sfida con la sua intelligenza e determinazione. Sempre domenica al Teatro Giacconi di Chiaravalle c'è lo spettacolo di teatro e burattini "Cinderella Vampirella", storia 'vampiresca' di cui è protagonista Cinderella, figlia del celebre Dracula. Cinderella non ne vuol proprio sapere di tenebre, pipistrelli, castelli, cripte e di imparare a bere sangue, ma sogna una vita da casalinga in una bella casa moderna arredata di tutto punto.Tra i personaggi, anche la dispotica Matrigna cattiva, il gobbo Igor, il drago Grill-Grill che si innamorerà perdutamente di Cinderella, e sarà disposto per lei a fare qualunque cosa, anche ad arredare la sua grotta con elettrodomestici di ogni tipo. Produzione Teatro Giovani Teatro Pirata. La proposta nell'ambito della Stagione in corso in 13 teatri della provincia di Ancona e di Macerata, sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Marche, dai Comuni di Appignano, Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico; collaborano Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Jesi Educa, Rassegna Malati di Niente, progetto Epic, Ambito 10 Fabriano, Asp Ambito 9, Fondazione Cariverona. Biglietti in vendita un’ora prima dell’inizio dello spettacolo al botteghino del Teatro: 8 euro adulti, 6 ragazzi.