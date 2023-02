Chiaravalle, sabato in scena al teatro Valle 'Questa splendida non belligeranza'

Una scena dello spettacolo di sabato al teatro Valle

Chiaravalle (Ancona), 2 febbraio 2023 – Su il sipario sabato (ore 21) del teatro comunale Valle “Questa splendida non belligeranza” di Marco Ceccotti, spettacolo vincitore del Premio In-Box 2022. In sena ci saranno Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua e Simona Oppedisano. Si tratta di un lavoro originale sul potere devastante sul quieto vivere, prodotto da Consorzio Altre Produzioni Indipendenti e messo in scena con la supervisione di Lucia Calamaro e Graziano Graziani. Si tratta di una commedia surreale la quale racconta di una famiglia in cui la mancanza di comunicazione si manifesta nell’incapacità di esprimere i propri sentimenti.

Un figlio, Luigi, ossessionato dalla morte in senso negativo, racconta finali di libri e film a persone che sono alla fine della loro esistenza. Un padre, pacifista emotivo, si guadagna da vivere decorando sanitari per dittatori sanguinari. Una madre, ironizzatrice cronica, cerca la felicità nei libri horror.

I tre vivono in uno stato di tranquillità e pace che li sta distruggendo. Un’esistenza fondata sul non detto, sul non fatto, sul non essere abbastanza, sul non sapersi, sul non riuscire.

Luigi non riesce a trovare una fidanzata, ad andarsene da casa e soprattutto a litigare con i suoi genitori, perché loro non gli danno la possibilità, loro non lo contrastano, non gli ordinano di fare e di non fare, così Luigi nella sua vita non ha mai fatto niente.