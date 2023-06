Cinema sotto le stelle 2023: a Jesi c'è una nuova arena a casa Avis

Jesi (Ancona), 20 giugno 2023 – Nasce ‘Fuori il cinema’ rassegna di film sotto le stelle che trova una nuova arena. Siamo a Casa Avis, in via Guerri un cortile inedito privo di barriere architettoniche e che può contenere 150 persone e non è circondato da abitazioni (vicino al distretto sanitario). Dieci film che saranno proiettati ogni mercoledì alle 21,30 dal 28 giugno al 30 agosto. Ma anche spettacoli, per ora tre e in vernacolo, ma il cartellone sarà implementato, preceduti da una cena con tre portate sotto le stelle. Oggi a casa Avis, la presentazione della novità dell’estate alla presenza dell’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli e delle associazioni Avis, Res Humanae, Riciclato Circo Musicale e Subway Lab. “Siamo pronti – commenta Oriana Capitani presidente Avis di Jesi - ad accogliere la città. Un’occasione di socialità ma anche di promozione della donazione perché non abbiamo l’autosufficienza per il plasma. Da soli non ce l’avremmo fatta”. Si comincia mercoledì prossimo (ore 21,30, ingresso 5 euro) con una commedia: Toilet (2022) di Gabriele Pignotta. Il 5 luglio un’altra commedia: Triangle of sadness di Ruben Ostiund (2022).