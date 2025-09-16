Concerto di Tiziano Ferro ad Ancona nel 2026: la data dopo il doppio Vasco

Ancona, 16 settembre 2025 – Quella del 2026 sarà un’altra estate di grandi concerti allo Stadio Del Conero. Alla doppia data di Vasco Rossi (23 e 24 giugno) ora si aggiunge quella di Tiziano Ferro, atteso venerdì 3 luglio con il suo tour ‘Stadi26’. Dopo Zucchero, Ultimo e Pinguini Tattici Nucleari, Ancona conferma il suo ritorno nel giro che conta per quel che riguarda i live ‘importanti’, quelli capaci di attrarre decine di migliaia di persone. “Prevediamo quasi 90mila presenze, dopo le 85mila della scorsa estate”. A parlare è l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio, che naturalmente non nasconde la sua soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Ai tre concerti consecutivi di quest’anno se ne aggiungono altri tre. Sei concerti in due anni: è un dato quasi storico. E già si muove qualcosa per il 2027. Siamo tornati nel circuito dei grandi tour estivi, e questo è importante per la città, in quanto eventi del genere fanno da volano al territorio, anche perché attraggono gente anche da fuori regione. Molti di quelli che verranno da fuori si fermeranno a dormire in città e nel suo hinterland”. Eliantonio sottolinea anche l’eccellente livello organizzativo che Ancona garantisce agli addetti ai lavori. “Lo Stadio del Conero offre condizioni favorevoli per gli organizzatori dei tour, e sicurezza per gli spettatori. Non sempre è così, come mi hanno riferito anconetani che sono andati a vedere concerti in altre città, una delle quali ha ospitato proprio Vasco Rossi”. Quanto alla possibilità che il ‘cartellone’ della prossima estate si arricchisca di qualche altro nome l’assessore dichiara che “siamo attenti a quello che succede attorno a noi, e a disposizione delle produzioni”.

Tiziano Ferro torna ad Ancona a distanza di tre anni dal suo ultimo concerto. Era l’8 luglio 2023, quando allo Stadio del Conero arrivarono oltre 22mila persone. Un successo che con ogni probabilità si ripeterà il 3 luglio. I biglietti per il concerto del cantautore romano sono disponibili dalle ore 12 di venerdì su livenation.it/tizianoferro, o dalle ore 11 di giovedì per gli utenti iscritti a My Live Nation (per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/tizianoferro). I membri del fan club ufficiale potranno acquistarli dalle ore 11 di domani. Accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard (sempre dalle 11 di domani) su priceless.com/music.