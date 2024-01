Ecco "UlisseFest" con Lonely Planet: "Un viaggio in tre giorni di eventi"

"UlisseFest", dopo PopSophia: Ancona scippa un altro evento di grande rilievo a Pesaro. Il Festival di Lonely Planet, la grande casa editrice australiana specializzata in guide e narrativa di viaggio, sarà il motore pulsante dell’estate anconetana. Dal 5 al 7 luglio prossimo concerti, reading, dj set, spettacoli, film, presentazioni di libri e così via riempiranno gli spazi del capoluogo (costo totale, stando alla delibera, 350mila euro). A partire dalla Mole, nonostante i lavori e le polemiche dei giorni scorsi a cui, a modo suo, l’assessore al turismo, Daniele Berardinelli, non si è tirato indietro: "Stiamo parlando di un evento di grande rilievo, non si tratta del Lazzabaretto" ha liquidato il tema con una battuta Berardinelli che poi ha aggiunto: "Per quella data tireremo a lustro, per quanto possibile, il Lazzaretto, mentre purtroppo non potremo organizzare eventi in un altro contenitore straordinario come il Mercato delle Erbe a causa dei lavori. Tornerà utile per le prossime edizioni del festival". In effetti dopo Bergamo, la prima sede dell’UlisseFest, altre edizioni si sono tenute a Rimini e Pesaro, tra cui quella del 2023. Insomma, un altro passaggio di consegne, di scambio tra Pesaro e Ancona e viceversa, la prima, vera novità vidimata col marchio della nuova giunta di centrodestra: "Nel 2024 mettiamo Ancona in vetrina, a luglio con UlisseFest e poi a ottobre con il G7 Salute, ecco come si cambia la percezione di una città fuori dalle mura – ha aggiunto l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio che poi ha di nuovo ribadito la bontà degli eventi passati – Ancona deve diventare sempre di più una destinazione e non solo un punto di transito. L’obiettivo del festival è valorizzare i contesti urbani della città e Lonely Planet è il brand ideale per farlo".

Nelle passate edizioni il festival è riuscito ad attirare artisti e intellettuali di altissimo livello, per intenderci l’ultima a Pesaro ha visto la presenza, tra gli altri, di Vinicio Capossela, Simone Cristicchi, Franco Arminio, Bill de Blasio. La macchina per la firma sull’accordo tra Lonely Planet e il Comune di Ancona si è mossa da ottobre e dunque l’organizzazione degli eventi è partita da poco, per cui non è ancora possibile stabilire un calendario degli appuntamenti. Una cosa è certa, il primo fine settimana di luglio ‘24 Ancona diventerà il luogo di incontro per viaggiatori, blogger, fotografi, autori, giornalisti e artisti, confermando l’inclinazione all’apertura, agli scambi e al dialogo tra le culture.

UlisseFest arriva nel capoluogo marchigiano in omaggio alla sua tradizione itinerante e a conferma della capacità con cui il mondo del viaggio sa coinvolgere figure professionali diverse e un pubblico eterogeneo: "Non finirà tutto con il festival – aggiunge l’assessore Berardinelli – sarà l’inizio di un percorso che abbraccia tante tipologie di turismo, compreso quello legato alla disabilità grazie a una vera e propria eccellenza, il Museo Omero. Sarebbe interessante attivare altre forme di turismo, penso a quello industriale, ossia esaltare alcune nostre eccellenze, penso alla cantieristica di lusso alla Zipa, le strade del vino e delle eccellenze enogastronomiche". Di vitale importanza la collaborazione di Mobilità&Parcheggi, pronta a diventare Ancona Servizi: "Il follow-up di questi eventi che esaltano la città è vitale anche per la sosta – sono le parole dell’Ad della partecipata al 100% del Comune, Giorgio Luzi – Se ci sono eventi la gente viene e lascia l’auto nei parcheggi, agli Archi ecc e questo produce anche economia".