Festa del mare 2025 ad Ancona: la sorpresa è Baltimora, il vincitore di X Factor

Dopo Fabrizio Moro il sabato sera e le celebrazioni della domenica, l’assessore comunale ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, ha annunciato l’ospite del venerdì. La Festa del Mare 2025, in due anni passata da uno a tre giorni, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, si arricchisce del concerto di un giovane dorico, Baltimora. Alla line-up già annunciata, che vede Fabrizio Moro protagonista della serata del 6 settembre, si aggiunge infatti Baltimora, giovane cantautore anconetano che inaugurerà la manifestazione venerdì 5 (ore 21.30) in programma sulla Scalinata del Passetto, inaugurata tre giorni prima.

L’artista sarà affiancato dal chitarrista fidardense Nicola Marconi che condivide con lui già da tempo il percorso musicale. Il duo si esibirà sulla balconata della scalinata del Passetto e il pubblico troverà posto sui gradini della scalinata sovrastante, fino a a Largo Belvedere e al Monumento ai Caduti (come già avvenuto per vari concerti in passato, quali quelli all’alba del Festival Adriatico Mediterraneo). L’ingresso al concerto è libero.

All’anagrafe Edoardo Spinsanti, Baltimora è un cantante e producer nato ad Ancona nel 2001. Dopo essersi fatto notare nel panorama musicale italiano grazie alla vittoria a X Factor 2021, dove era parte del roster di Hell Raton, Baltimora ha continuato il suo viaggio musicale, sempre in bilico tra sperimentazione elettronica e cantautorato raffinato. Il suo primo EP, Marecittà, pubblicato nel 2022, con brani che raccontano anche il legame con la sua città (come nel videoclip girato tra il Passetto e il porto) ha superato gli 8 milioni di streaming su Spotify.

Il singolo omonimo ‘Baltimora’ ha raccolto oltre 4,5 milioni di ascolti. Nel 2025 ha già calcato i palchi di Arci Bellezza di Milano, in apertura a Emma Nolde (sold out), e del festival Piccoli Lividi, organizzato da Siamo un Magazine, e si prepara a portare la sua musica sui palchi italiani per tutta l’estate.

Poche modifiche nella giornata di domenica 7 settembre, con gli appuntamenti religiosi, il lancio di una corona dedicata alle vittime del mare e in serata gli spettacolari fuochi d’artificio. Il Comune ha ricevuto anche quest’anno il via libera dalla capitaneria di porto per svolgere lo show pirotecnico dal molo Rizzo (banchine 2-4) a stretti contatto con la città e con gli spettatori. Da segnalare, infine, le visite guidate e le mostre, con il programma consultabile sul sito del Conune.