Festival della Famiglia ad Ancona, quattro giorni e tanti appuntamenti: il programma

Ancona, 8 maggio 2025 - Torna ad Ancona la seconda edizione del Festival della Famiglia, quest’anno di quattro giorni dal 15 al 18 maggio, con diversi appuntamenti in vari luoghi della città e il coinvolgimento di istituzioni e di associazioni del Terzo settore, per una azione sinergica di sensibilizzazione sull'importanza della famiglia quale primo elemento fondante della società, spazio per la crescita emotiva ed affettiva, luogo di educazione, di cura e di condivisione. L’evento è organizzato dal Comune e dall’Assessorato alla Famiglia, in collaborazione con l’associazione ‘Essere Felici’, con un ricco programma di appuntamenti tra la Mole Vanvitelliana e il Parco della Cittadella. La Regione Marche, l’Assemblea legislativa delle Marche ed il Garante regionale dei diritti della persona hanno dato il loro patrocinio.

Gli eventi di giovedì 15 maggio

Si parte il 15 Maggio alla Mole Vanvitelliana con due appuntamenti: alla Sala Boxe alle ore 17.45 apertura del Festival con il Convegno ‘Connessi ma soli? Le famiglie di fronte alle sfide dell’Era Digitale’ tenuto dal dottor Lorenzo Lattanzi, maestro di Scuola Primaria, Presidente regionale dell’Associazione Cittadini Mediali (Aiart) e il dottor Matteo Papantuono Psicologo-Psicoterapeuta, Ricercatore e Formatore. Alle ore 20.30 all’Auditorium Concerto di Giovani Band insieme all’Associazione Anspi Zona Musica con i gruppi di musica d’insieme nati all’interno dell’Associazione, tre band di età differenti ed un ensemble di sax, con giovani e affiatati musicisti. Presente il Chiosco da Baccà. Nei giorni 16, 17, 18 Maggio il Festival proseguirà invece al Parco della Cittadella che resterà aperto al pubblico con una serie di spazi ludici, sportivi, danza e creatività. Laboratori e intrattenimenti con diverse realtà quali Associazioni, Onlus, Ludoteche, Parrocchie, gruppi di animazione, palestre e club di Ancona. Tutto il Parco sarà riempito di momenti divertenti e interessanti per bambini e famiglie. Si incontreranno le Associazioni con i loro progetti, come la Fondazione Salesi, La Strada di Erm, Le Patronesse, l’Unicef, la UISP, l’Oasi di Paradiso e tante altre.

Gli eventi di venerdì 16 e sabato 17 maggio

Per le giornate di venerdì e sabato seguiranno altri eventi. Nel primo giorno sarà presente anche il Mago Baldo, con il suo spettacolo e la magia delle bolle, i giochi, e tanti momenti divertenti. Sabato, invece, si partirà dalle 19 con il Punto di Ristoro, in attesa dell’inizio del Concerto alle ore 20.30 con i ‘Cartoonici’, band veronese che propone un repertorio tratto dalle più famose sigle dei Cartoni Animati per tutti i bambini e non solo.

Gli eventi di domenica

Per concludere in bellezza, domenica 18 maggio dalle ore 16 il Parco prenderà vita un’atmosfera, per questa edizione, tutta Napoleonica, insieme all’Associazione Quam Pulchra Es e all’Accademia di Oplologia e Militaria con le Passeggiate Storiche, la Rievocazione e i giochi di un’epoca passata. Anche per domenica sarà presente il Punto di Ristoro. Per l’assessora comunale Orlanda Latini, il Festival, che si tiene in concomitanza con la Giornata internazionale della famiglia, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e indetta per il 15 maggio, “vuole essere ancora più incisiva e raggiungere un pubblico sempre più ampio con questa edizione — è il commento — Ringrazio tutte le associazioni che hanno risposto con entusiasmo all’invito di partecipare e ringrazio tutte le realtà del territorio che si sono rese disponibili a sostenere l’iniziativa”. Ad Ancona, le famiglie sono 49.332 delle quali 22.234 di un unico componente, 12.757 con due componenti, 7.432 con tre componenti, 5.029 con 4 componenti e le restanti con più di 5 componenti. Con la ferma volontà di tradurre in azioni concrete le indicazioni ONU e le linee costituzionali, al fine di valorizzazione pienamente l'istituto della famiglia, l'Amministrazione comunale, attraverso l'assessorato competente, da tempo ha sviluppato una serie di attività per sostenere le famiglie come l'erogazione di contributi a sostegno del pagamento delle utenze per le famiglie in difficoltà, l'erogazione di contributi per le locazioni, bandi speciali per assegnazione di alloggi a giovani under 35 e contributo per i nuovi nati.