La protesta alla Fiera di San Ciriaco: “Noi dello street food lasciati tra mille disagi”

Ancona, 4 maggio 2025 – La prima organizzazione della Fiera di San Ciriaco in house ha retto incassando i complimenti dell’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio.

Tutto, o quasi, ha funzionato bene nei primi tre giorni e quel quasi è messo in dubbio dagli ambulanti dello street food di piazza Pertini che mettono nel mirino proprio l’organizzazione per quanto di loro pertinenza: “Siamo presenti da 10 anni su questa piazza creando una crescita nella proposta gastronomica con dei camioncini molto particolari – afferma il gruppo di operatori che si firma Street food group – Quest’ anno con la nuova gestione della Fiera siamo tornati indietro di 30 anni condividendo la piazza con operatori abituati a lavorare nella passeggiata, vendendo porchetta e piadine, due articoli che noi operatori dello street food non adoperiamo. Due categorie scontente in un unico luogo. Sono state tolte le coperture dei tavoli motivo per il quale non si è lavorato all’ora di pranzo. Ci sono disagi con i posti a sedere, col pubblico impossibilitato a sedersi vista la scarsità dei posti e senza trovare dove buttare la spazzatura. San Ciriaco, un evento sempre molto bello, però noi operatori della zona Street food siamo molto delusi. Ci auguriamo che chi ha il ruolo di organizzatore ascolti la nostra esperienza”.

Qualcosa di analogo il Carlino ha evidenziato, e sottoposto come quesito proprio all’assessore competente, anche al viale della Vittoria. Sulla protesta dello street food Eliantonio non si tira indietro e sceglie di chiarire questioni regolamentari: “Al Viale sono presenti coloro che sono in graduatoria poiché lì c’è la Fiera tradizionale normata dal commercio su aree pubbliche. In piazza Pertini sono tutti su invito o coloro che si sono proposti. L’anomalia era il passato, ovvero inserire gli invitati in mezzo a coloro che invece avevano partecipato al bando di selezione, con molte proteste da parte di chi partecipava al bando di selezione e si trovava vicino gli invitati a discrezione dell’organizzatore. Il sistema era iniquo. Detto questo, fa parte di tutte quelle cose che valuteremo e approfondiremo al momento di tracciare il bilancio finale insieme ad Ancona Servizi che, al netto di tutto, ha fatto davvero un grande lavoro”.