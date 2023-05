Ancona: la Fiera di San Ciriaco sfida il maltempo, lo street food apre le danze

Ancona, 1 maggio 2023 – Ieri un assaggio con lo street food, oggi il via alle bancarelle. E’ partita la fiera di San Ciriaco, il lungo serpentone di stand che anche quest’anno si snoda lungo il viale della Vittoria, in corso Garibaldi e piazza Pertini.

Una sfida al maltempo: le previsioni per oggi e domani sono brutte, ma gli anconetani tengono alla Fiera come alla mamma, si sa.

L’organizzazione è sempre targata Blu Nautilus. Il primo passo è stato quindi con il cibo che ha portato il pubblico nella piazza dei rinoceronti dove sono allestiti punti ristoro e cibo di strada.

Per vedere le bancarelle ci si dovrà spostare tra viale della Vittoria, con gli ambulanti e i sapori tipici, e corso Garibaldi, per le bancarelle artigianali e la campionaria. La fiera durerà fino al 4 maggio con orario dalle 9 alla mezzanotte. Gli espositori che quest’anno hanno aderito sono 424, undici in più rispetto allo scorso anno. Oltre alle bancarelle di varia merceologia ce ne sono 22 di gastronomia.

I banchi per i sapori tipici sono 26 e sono nel tratto compreso tra via Rismondo e via Bianchi. Per il mercatino artigianale le bancarelle sono 29. Per mangiare in piazza Pertini ci sono 17 stand gastronomici, di dieci diverse aree di provenienza, italiane e straniere. Panini, piadine, arrosticini, pesce, grigliata e porchetta non mancano. In piazza Pertini anche un palco per musica ed eventi.

Il 4 maggio, festa del patrono, ci sarà la consegna dei ciriachini d’oro, in piazza Cavour, alle 11.30 (in caso di maltempo l’evento viene spostato alla Mole Vanvitelliana). Oltre a quelli già annunciati si aggiunge il ciriachino per Stefano Ballarini, produttore di vino di visciola, con azienda a Varano, che ha vinto recentemente una medaglia d’oro al concorso internazionale di Lione.

Il 4 maggio appuntamento anche con la tombola della Croce Gialle, alle 19 in piazza Cavour. Le cartelle si acquistano in fiera.

Per raggiungere la fiera è disponibile la navetta dal parcheggio dello stadio Del Conero. Le corse iniziano alle 14.42, ogni dieci minuti, fino alle 21.12. Dal centro partenza via Vecchini dalle 15 con ultima corsa alle 22.

ma. ver.