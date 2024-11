Il Coneropoly spopola con le pedine anconetane

Ancona, 24 novembre 2024 – Giochi di Natale targati Ancona, l’incredibile idea di Francesco Tonti e della moglie Jessica Andreatini prende sempre più piede. Dal classico “Tombolò” anconetano, uscito lo scorso anno, alle carte da ramino, passando per il Coneropoly, una rivisitazione tutta nostrana del conosciuto Monopoly.

Raggiungiamo Francesco Tonti mentre si trova nella sede di via Togliatti 37/F (presso il Centro Servizi di Monte Dago), intento nel preparare pacchi e pacchetti per i clienti. Il Coneropoly, proprio ieri, ha sfiorato le 360 ordinazioni: una vera e propria mania per anconetani e non.

Le carte con i simboli di Ancona

“Già dallo scorso anno volevamo creare qualcosa di stabile e duraturo e finalmente ci stiamo riuscendo – dice Tonti – La mia filosofia era quella di onorare Ancona nelle varie sfaccettature. Se col Tombo’ volevamo celebrare il dialetto e la tradizione del vernacolo, con le carte da ramino – uscite in estate – volevamo celebrare la storia. Ora, ecco Coneropoly, per rendere omaggio al territorio di Ancona, a strade, piazze e quartieri. Le pedine sono tutte personalizzate, c’è la pedina del ca’ de Luzi e quella del Monumento ai Caduti. E ce n’è persino una dedicata al Lazzaretto, alle Due Sorelle e al nostro mosciolo. Come si gioca? Beh – spiega Tonti – la logica è quella del Monopoly. Il tabellone non è quadrato ma pentagonale, per ricordare la Mole Vanvitelliana e si va avanti con la pedina conquistando territori e costruendo grotte”.

Che sono chiaramente le grotte e i grottini del Passetto, con i colori dello stendardo del capoluogo. E poi non c’è la prigione ma la quarantena, altro retaggio cittadino ispirato alla costruzione del Vanvitelli.

Coneropoly rende omaggio al territorio di Ancona, a strade, piazze e quartieri

Quindi, i riferimenti al patrono San Ciriaco e alla lotteria della fiera. La tombola, invece, è pensata nello stile che tutti conosciamo: “I nostri nonni dicevamo ´ventitré mare mossu e buffi a terra´. Un proverbio che si deve al mare mosso, a quando i pescatori non potevano uscire in barca. E le famiglie, quindi, non riuscivano a pagare le bollette e facevano i buffi”.

Originali le t-shirt personalizzabili e le sacchette da passeggio. Nelle carte da gioco, invece, ci sono personaggi illustri: Umbertì, Stamira, Corelli, Matas e Giovanni da Chio. Ma anche Agostina Segatori, “che non ha né vie né piazze a lei dedicate ma che fu una importante musa di Van Gogh e Manet. Pensate che – riflette Tonti – ad Amsterdam, al museo di Van Gogh, c’è ´Le Café du Tambourin´, a lei dedicato. Era il caffè che Agostina aprì in Francia, a Parigi”.

E pensate un po’, Agostina Segatori era anconetana…