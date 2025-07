Goletta Verde nelle Marche: a Senigallia e Ancona si parla di mare e crisi climatica

Ancona, 30 giugno 2025 — Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste, arriva anche nelle Marche. Il programma include le città di Senigallia e Ancona, con date comprese tra il primo e il tre luglio. L’ultima edizione è intanto iniziata il 23 giugno dal Friuli-Venezia Giulia e terminerà il suo viaggio il 9 agosto in Liguria, dopo un lungo itinerario che in queste settimane toccherà 15 regioni costiere italiane.

I temi a bordo di questa 39esima edizione spazieranno dalla depurazione delle acque e dall’energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità.

Nelle Marche, il primo appuntamento, martedì primo luglio, andrà di scena a Senigallia con una giornata ricca di appuntamenti.

La mattina si terrà alle 10 l’incontro formativo dal titolo “Buone pratiche per la gestione sostenibile nella Blue Economy. Sfide, proposte e strumenti per promuovere la crescita blu nel Mediterraneo”, in programma presso la sede Amici del Molo “Casa da Mare” al porto. Il pomeriggio, dalle 15 alle 18, si svolgeranno i laboratori didattici “Alla Scoperta del mare”. La giornata si concluderà quindi alle 19, con un tema caro all’associazione ambientalista “Il riscaldamento delle acque del mare e la di biodiversità in un mondo in continuo cambiamento”, al centro dell’incontro in programma al Club Nautico, sempre presso il porto locale. Alle 21.30, infine, inizierà la proiezione del documentario “Ocean” di David Attenborough.

Il giorno seguente, mercoledì due luglio, Goletta Verde si sposterà ad Ancona per continuare a parlare di cambiamento climatico, ma con un focus sul Mar Adriatico nell’ambito dell’evento organizzato presso la Mole Vanvitelliana, alla Sala Boxe, dalle 17.30 alle 19.30. Giovedì 3 luglio, quindi, si rimane sempre nel capoluogo dorico. Alle ore 11, presso l’Aula Didattica della Mole Vanvitelliana alla Banchina Giovanni da Chio 28, si terrà infine la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde nelle Marche.

Quest’anno Goletta Verde “realizzerà una doppia tappa nel nostro territorio — è il commento di Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche — Le città costiere di Senigallia ed Ancona saranno teatro di molti appuntamenti, con tematiche importanti che spazieranno da Blue Economy, biodiversità, cambiamenti climatici e didattica per bambini e bambine. Una 3 giorni intensa, dove dialogheremo con la cittadinanza e le amministrazioni nell’ottica di un confronto che sia costruttivo per tutti”.