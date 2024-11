Le leggende dei monti Sibillini protagoniste del ‘Canto della Sibilla’

Fabriano, 24 novembre 2024 – Hanno fatto registrare il tutto esaurito le rappresentazioni della nuova produzione “Il Canto della Sibilla”, allestita dall’Impresa lirica Organizzazione Eur di Pesaro con il supporto della Regione Marche e del Ministero dei Beni Culturali, in collaborazione con la scuola musicale G. B. Pergolesi di Jesi, i Comuni di Castelbellino, Ostra, Fabriano ed Arcevia. Lo spettacolo, curato dal Direttore dell'Orchestra Pergolesi, Stefano Campolucci, visto il successo riscontrato nelle prime date, replica con altri due appuntamenti previsti domenica 24 novembre all'Oratorio della Carità di Fabriano e il 1 dicembre ad Arcevia al “Teatro Misa”, entrambi alle ore 18:00.

Obiettivo dell'evento è quello di far immergere il pubblico nelle leggende dei Monti Sibillini tra profezie e apparizioni sovrannaturali, raccontando storie antiche che uniscono mistero e tradizione locale. Queste particolari narrazioni, risalenti a tradizioni orali e credenze popolari, riflettono l'identità e l'immaginario collettivo delle comunità locali, in cui realtà e mito si intrecciano. La principale fonte da cui sono state tratte le leggende risale al XV secolo ed è Il Paradiso della Regina Sibilla di Antoine de la Sale, opera che ha giocato un ruolo fondamentale nella diffusione del mito della Sibilla in Europa. Il testo della rappresentazione è stato elaborato da Diego Mecenero, uno dei più importanti studiosi, scrittori e divulgatori delle leggende dei Sibillini, che è anche la voce narrante dello spettacolo. La componente musicale è stata curata da Stefano Campolucci che ha selezionato alcune delle colonne sonore più famose del genere fantasy per commentare le scene evocate dal flusso narrativo. I brani, eseguiti dall'Orchestra Pergolesi, sono tratti da film come Il Signore degli Anelli, Le Cronache di Narnia, Game of Thrones, accompagnati da partiture classiche adatte al contesto. Il soprano Giacinta Nicotra dà voce al personaggio ineffabile ed enigmatico della Sibilla. La produzione è stata allestita dall’Organizzazione Eur, presieduta da Lorenzo Anibaldi.

