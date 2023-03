Jesi, Anna Maria Vissani racconta 'Fragilità. Compagna di viaggio'

Jesi (Ancona), 29 marzo 2023- Sarà presentata venerdì (ore 17,30) a palazzo Bisaccioni la nuova opera di Anna Maria Vissani dal titolo “Fragilità. Compagna di viaggio", edizioni Velar con la prefazione del cardinale Angelo Comastri. Il libro, una raccolta di racconti reali, ma rigorosamente anonimi, parla di " fragilità”, comune denominatore nella vita di tante persone.

"Racconti che ci dimostrano come dietro ad ogni fragilità si nasconda un punto di forza - sottolinea la Vissani di Castelplanio - La vita anche nelle situazioni più critiche è sempre ricca e bella, anzi, nel momento in cui le persone hanno sperimentato la loro fragilità e delicatezza nell'accettarle, hanno scoperto forze a cui non prestavano attenzione. Questo ci rende persone più umili e consapevoli e ci fa riflettere sulle persone che spesso vivono in fiumi di lacrime. Questa raccolta vuole essere il tentativo di mettere in relazione la fragilità con la sensibilità di chi accoglie, ascolta e si fa compagno di vita - spiega l'autrice- . Un libro che può aiutare giovani, adulti e anziani a diventare più consapevoli di avere dei limiti, a scoprire che nessuno è onnipotente, ma fragile e capace di guardare oltre la propria vulnerabilità. Uomini e donne forti sempre non esistono; esistono piuttosto persone che scelgono con attenzione a chi mostrare la loro fragilità e in molte circostanze da chi farsi accompagnare per attraversarle".

Alla presentazione interverranno il vicesindaco di Jesi Samuele Animali, l’ex sindaco di Jesi Vittorio Massaccesi, giornalista e "libero pensatore", la dottoressa Mara di Rosa, psichiatra e direttore della struttura Villa Jolanda di Castelplanio. Modera la giornalista Beatrice Testadiferro. Sarà presente anche il sindaco di Castelplanio Fabio Badiali, piccolo paese dove vive e opera l’autrice. Le letture saranno integrate da brevi intermezzi musicali ad opera del maestro Cristiano Delpriori (Violista) e del maestro Matilde Oppizzi (chitarrista).

Anna Maria Vissani Dottoressa in Teologia Morale, ha conseguito il Master in Bioetica all’università Cattolica Sacro Cuore. Grafologa della personalità e Counselor, accompagna giovani e adulti, coppie in difficoltà e persone alla ricerca del senso della vita. Dirige il centro di spiritualità ‘Sul Monte’ nelle Marche a Castelplanio.