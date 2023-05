Jesi, domani in scena In scena Il quartetto Italiano di Flauti Les Flûtes Joyeuses

Jesi (Ancona), 31 maggio 2023 - Appuntamento conclusivo con la stagione concertistica “Linfa”, promossa dalla scuola musicale “G.B. Pergolesi” di Jesi. L’ultimo concerto è in programma domani (giovedì 1 giugno) alle ore 21 nella chiesa di San Nicolò (intero: 8 euro, ridotto: 5). In scena Il Quartetto Italiano di Flauti Les Flûtes Joyeuses, formato dai flautisti Albino Mattei, Mario Puerini, Vittorio Farinelli, Francesco Santucci con un ricco corredo strumentale che conta ben 14 strumenti (ottavini, flauti in do, flauti contralti in sol, flauti bassi in do). La formazione nasce nel 1986 e trae il nome da un’opera di Jacques Castérède: vuole rappresentare una testimonianza della gioia e del piacere che i quattro musicisti provano nel far musica insieme e che cercano di trasmettere al pubblico presente ai loro concerti. Vasto il repertorio, che spazia dal XVIII secolo ai giorni nostri: il quartetto può vantare nel suo archivio una invidiabile raccolta di circa 280 partiture, delle quali oltre 220 originali per tale formazione. Al quartetto sono state, sinora, dedicate più di 100 opere da parte di autori italiani e stranieri. Il quartetto ha collaborato con il Museo d’Arte Moderna e dell’Informazione di Senigallia (ha curato un Archivio di Musica da Camera e la registrazione del Compact Disc Mario Giacomelli Ritrattista dell’anima), con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati (MC) alla realizzazione di spettacoli di musica e poesia a fianco di noti attori come Arnoldo Foà, Paola Pitagora, Achille Millo, Walter Maestosi; in occasione del bicentenario della nascita di Leopardi (1798-1998) ha presentato lo spettacolo teatrale E come il vento, con musiche originali e testi tratti dalle opere del Poeta, oggi anche in cd. Le revisioni e le trascrizioni curate dal quartetto sono edite dalle case musicali Bèrben e MusicArte. Tra le tournée estere sono da ricordare quelle in Russia, Germania, Albania, Marocco, Bosnia, Serbia, Turchia, Pakistan, Ucraina e negli Stati Uniti, dove il gruppo si è esibito, tra l’altro, a New York presso la famosa Carnegie Hall e presso la Alice Tully Hall del Lincoln Center. Il quartetto è presente, con una sua esecuzione, nel secondo volume della Enciclopedia Italiana dei Compositori. Per “Linfa” in programma l’esecuzione di “Tre Arie” dal Flauto Magico di Mozart; “Ouverture” dal Barbiere di Siviglia di Rossini; “Intermezzo” da Cavalleria Rusticana di Mascagni; “Tre arie” dalla Carmen di Bizet; “Tosca Fantasy” scritta per il Quartetto Italiano di flauti dall’opera di Puccini e “Ouverture” dal Nabucco di Verdi. «La stagione concertistica Linfa volge con questo appuntamento alla fine – spiega il direttore della Scuola Musicale Pergolesi Mauro Mazzuferi – una rassegna nata con la consapevolezza che la cultura musicale come arte abbia il potere di unire le persone. Ritengo che la musica giunga esattamente là dove la parola non arriva…La musica è Linfa Vitale». Info: www.scuolapergolesi.it - Ingresso 8 euro / ridotto 5 euro.