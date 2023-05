Jesi, domenica torna la musica live al Parco del Ventaglio

Jesi (Ancona), 5 maggio 2023- Torna la festa domenica (dalle 11 alle 22) al parco del Ventaglio. Si tratta della manifestazione “Sette Maggio al Parco del Ventaglio”, recupero dell’evento inizialmente previsto per il Primo Maggio e poi annullato per pioggia. Partenza dal mattino con la musica di DJ Didac e DJ Rosky che accompagneranno come sttofondo tutta la giornata che prevede un programma molto ricco. Due saranno le attività dedicate ai bambini e alle famiglie: il laboratorio di movimento creativo a cura di Motus danza per bambini dai 4 ai 7 anni, che si svolgerà dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 18 e la passeggiata sonora guidata dal Riciclato Circo musicale dalle 14 alle 16 prenderà il via la musica dal vivo dedicata agli artisti locali, ma con un taglio internazionale, visto che vedrà la partecipazione del musicista americano Pete List e del francese Alexandre Manuel (aka And the bear) che sono jesini d’adozione, oltre alle storiche band rock dei Confini di Tela e Winter tales. Carattere internazionale avrà anche l’anteprima della mostra “Sigilla l'incubo con l'arte" dell’artista coreana Sooyeon Han, mostra che poi sarà visitabile stabilmente a Jesi dalla metà di maggio. Sarà possibile anche mangiare e bere già dall’ora di pranzo e fino a cena.