Jesi, ecco la mostra di fotografia contemporanea ‘Silenzi’,

Jesi (Ancona), 2 giugno 2023 – Taglio del nastro domani (ore 18,30) alla galleria Feu!Lab della mostra di fotografia contemporanea ‘Silenzi’, dedicata alle opere di Sergio Marcelli e Federica Romagnoli. L’esposizione resterà aperta fino al 17 giugno con orario 18 -21 alla nuova galleria di viale Trieste 13. La mostra metterà in luce il talento e la creatività di due artisti eccezionali, e avrà come tema principale il nudo artistico in bianco e nero, ma saranno esposte anche suggestive nature morte. L’inaugurazione sarà accompagnata da un aperitivo per tutti i presenti. Un’occasione per ammirare queste straordinarie opere fotografiche e per partecipare a un’esperienza nuova nel mondo dell’arte contemporanea. In concomitanza con la mostra è previsto un workshop di due giorni che offrirà l’opportunità di approfondire le tecniche fotografiche e il processo creativo dei due artisti. Il 15 giugno si tratteranno le basi teoriche del nudo artistico alla presenza di una modella, mentre la sessione del 16 giugno si concentrerà sulla post-produzione e la lettura delle immagini. È necessaria la preiscrizione al numero 328 702 4853 e il costo è di 90 euro.