Jesi, per Non a voce sola c'è Lucia Tancredi

Jesi (Ancona), 5 luglio 2023 - Non a Voce Sola, continua il suo viaggio itinerante nei luoghi più suggestivi delle Marche, concentrando sempre la sua ricerca sul mondo femminile e le sue infinite declinazioni attraverso il dialogo tra i generi. Il tema della sua quattordicesima edizione è 'La trama dello sguardo', uno sguardo nuovo, laterale ed inclusivo, non giudicante, che può nascere una trama capace di farsi narrazione, memoria e storia. Solo avendo contezza di questo sguardo, spesso nascosto, laterale, seppellito fra le pieghe della storia sarà possibile un dialogo con l'altro, con il maschile per il raggiungimento di una comune e differente libertà. Sabato prossimo alle 21,15 nella suggestiva cornice del cortile di Palazzo della Signoria a Jesi, la scrittrice Lucia Tancredi racconterà al pubblico il suo ultimo romanzo Jacopa dei Settesoli. La ricca amica di Francesco. Tra storia e poesia Lucia Tancredi restituisce la figura di una donna che attraverso il suo cammino spirituale cerca una strada per individuarsi, liberarsi e trovare una forma di emancipazione. Nella ricostruzione, tra vero storico e verosimile letterario, di un Medioevo cortese, devoto al servizio d'amore come itinerario per giungere a Dio, Jacopa dei Settesoli non è solo l'amica e la protettrice di Francesco, ma una delle declinazioni del femminile sacro. La giovane matrona romana dalle trecce bionde, ricchissima e padrona del suo destino, stabilisce con Francesco un'intesa in cui l'amore è accettazione e valorizzazione della reciproca alterità come complemento e bene spirituale. La coralità dei Fratelli e delle Sorelle, un Oriente molto prossimo nei suoi scontri e nei suoi incanti, la difficile e controversa eredità di Francesco sono il contesto in cui si individua e si riscatta la figura di Jacopa, nella luminosa e coraggiosa fedeltà a se stessa, pur nell'esperienza di una vicenda d'amore straordinaria e assoluta. Lucia Tancredi scrittrice pugliese di nascita è orgogliosamente maceratese d’adozione. Laureata in Lettere Moderne, ha intrapreso contemporaneamente studi umanistici e musicali. Ha approfondito tematiche musicali, artistiche e letterarie, con particolare riguardo alla letteratura femminile. Intorno a questi argomenti ha svolto conferenze e seminari per associazioni ed istituzioni culturali: la Biblioteca Comunale e la Biblioteca Statale di Macerata, la Biblioteca Comunale di Osimo, Civitanova Marche, Corridonia, il circolo Bianchini di Fano, l'associazione "La Merlettaia" di Foggia. È fondatrice insieme a Stefania Monteverde della rivista EV, mensile di scrittura ricreativa, che ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi grazie alla diffusione da parte della Feltrinelli e la collaborazione di letterati, filosofi ed artisti come Lalla Romano, Adriana Zarri, Clarissa Herreschmidt, Rossana Rossanda, e molti altri. Ha già pubblicato Racconti di viaggio. Le città d’arte della marca maceratese (Quodlibet, 2003). e i romanzi Io, Monica. Le confessioni della madre di Agostino (Città Nuova, 2006), Ildegarda (Città Nuova, 2009), Coté Bach (ev Casa Editrice, 2009), La vita privata di Giulia Schucht, (ev Casa Editrice, 2012) con il quale ha vinto il premio letterario internazionale di V erona Scrivere per Amore e L’Otto (ev Casa Editrice, 2016). Dal 2017 cura e dirige a Macerata, insieme a Loredana Lipperini, il piccolo festival d’inverno “I Giorni della Merla”. L’evento è ad ingresso libero e gratuito, per info 338 4162283.