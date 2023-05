Jesi, venerdì in cattedrale il concerto d'organo di Saverio Santoni

Jesi (Ancona), 2 maggio 2023 – Prosegue la stagione concertistica “Linfa”, la rassegna promossa dalla scuola musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi. Venerdì prossimo alle 21 nella Cattedrale di San Settimio in programma il concerto d’organo di Saverio Santoni (ingresso gratuito). Nato a Jesi ad appena vent’anni Santoni si è diplomato in Organo e Composizione Organistica col massimo dei voti al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida del prof. Andrea Freddini e ha vinto numerosi premi. Due sue composizioni sono state inserite come brani d’obbligo nell’ambito del XV Concorso di Clavicembalo e Basso Continuo “Gianni Gambi” tenutosi a Pesaro nel marzo 2015. Nello stesso anno, due suoi lavori (una trascrizione e una composizione originale) sono stati commissionati ed eseguiti dalla Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana, nel corso della Stagione Sinfonica dell’ente. “Grandissimo orgoglio per noi – commentano alla scuola musicale Pergolesi di Jesi - visto che Saverio Santoni, ex allievo, nel 2015 ha visto una sua composizione essere stata commissionata dall’Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo (Egitto) nell’ambito dei festeggiamenti per il raddoppio del Canale di Suez, ed eseguita al Teatro dell’Opera della capitale egiziana nel giugno 2016. Altre sue composizioni sono state eseguite dall’Orchestra “Praga Sinfonietta” (Praga, 2017), dall’Orchestra Sinfonica di Karlovy Vary (2014), dal Quartetto Sincronie (Narni, 2019), dalla flautista giapponese Keiko Murakami (San Marino, 2018), dal violoncellista Michele Marco Rossi (San Vito al Tagliamento, 2017), dall’ensemble svedese “Norbotten Neo” (Stoccolma, 2014), dal pianista Edward Cohen e trasmesse dal programma radiofonico “Clocks and clouds” di RadiostART (2021). Nel 2018 una sua composizione per trio (violoncello – clarinetto – fisarmonica) è stata eseguita nel corso del XVIII Festival Pergolesi Spontini dall’ensemble Nuova Consonanza. Alcune sue composizioni sono pubblicate dalle edizioni Da Vinci e da Bergmann Edition”. In Cattedrale venerdì eseguirà all’organo brani di B. Marcello, J. N. Lemmens, L. J. A. Lefébure -Wély, Brahms, C. Chiesa, Refice e Clementoni. L’ingresso è libero. “La stagione concertistica – spiega il direttore della Scuola Musicale Pergolesi Mauro Mazzuferi – nasce con la consapevolezza che la cultura musicale come arte abbia il potere di unire le persone. La musica giunge là dove la parola non arriva. Lo stesso Debussy asseriva che la musica “esprime l’inesprimibile all’infinito”. La musica è pura emozione, passione coinvolgente, rievoca i ricordi, coinvolge gli esseri umani provocando in loro sensazioni potenti a livello inconscio e dà un senso alla nostra esistenza. La musica è Linfa Vitale». Il prossimo appuntamento sarà domenica 7 maggio alle ore 17 alla Pinacoteca di Palazzo Pianetti col “Trio Dante”. La rassegna è prganizzata in collaborazione con Organizzazione Eur (Ente Lirico – Pesaro), con il Ministero della Cultura e dello Spettacolo (MIBACT) e con il Patrocinio del Comune di Jesi. Info: www.scuolapergolesi.it.