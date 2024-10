Jesi, 777 lastre del fondo Corradi in dono alla biblioteca Planettiana

Jesi (Ancona), 11 ottobre 2024 - Ben 777 lastre di vetro con immagini stereoscopiche, raffiguranti vedute di Jesi e le sue ville, Gole della Rossa e di Frasassi, varie località delle Marche ed italiane, scene di caccia e pesca, ecc., oltre a 134 lastre di vari soggetti e dimensioni diverse, costituiscono la ricca dotazione del fondo fotografico Stefano Corradi donate alla Biblioteca Planettiana. E domani (ore 17.30) alla sala conferenze di Palazzo Angeloni (attuale sede della scuola Borsellino) si svolgerà la presentazione ufficiale alla cittadinanza. «Stefano Corradi, fratello del celebre pittore Corrado – spiegano dal Comune - ha vissuto a Jesi per la maggior parte della propria vita. E per questo la nipote, Marina Corradi, ha voluto donare il fondo al Comune dopo aver riordinato il materiale, con grande dedizione e minuziose ricerche, ed individuato i soggetti della maggior parte delle foto, dove non erano state indicate dall’autore. La raccolta contiene anche alcune immagini di Cettigne in Montenegro nel 1941, dove il Corradi si trovava durante la Seconda guerra mondiale in quanto facente appartenente al 93° Reggimento fanteria «Messina«. La maggior parte delle foto risale agli anni 1920-1940»