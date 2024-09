Jesi, al via domani il festival Spop con tre grandi concerti

Jesi (Ancona), 25 settembre 2024 - Al via domani la seconda edizione di Spop Festival, concentrato di suoni e concerti che fino a domenica trasformerà Jesi in un palcoscenico per gli artisti del panorama indipendente italiano. Un festival diffuso che riafferma l’importanza della musica dal vivo in città, imprescindibile mezzo di socialità ed emancipazione culturale. Ricco ed articolato il cartellone, con i tre grandi live al Teatro Pergolesi e in piazza Colocci e tanti artisti che spaziano dall'indie rock, al rap/hip-hop/underground, fino alla musica d’autore. Venerdì alle 21,30 al Teatro Pergolesi si inizia con il live dei C’mon Tigre, collettivo di musicisti che fonde jazz, indie-rock e una vena terzomondista eccentrica e variopinta, una band che si distingue nel panorama nazionale per un linguaggio musicale che esplora senza limiti e trascina in un viaggio sonoro che non dimenticherete. Apre il concerto Alessandro Baro, giovane chitarrista e cantautore marchigiano d’origine, ma girovago nell’anima, con il suo sound ambient folk-tronico. Sabato alle 20 in Piazza Colocci si apre il live dedicato alle sonorità urban/rap e alla musica di matrice black con il neo-soul di Subconscio (nome d'arte di Giulio Campaniello, uno dei giovani talenti più promettenti della scena emergente italiana), seguito dall’ironia e dall’urban multiculturale di Lina Simons, l'incarnazione perfetta di un’anima rap che mescola radici africane e cuore napoletano. Segue poi, sullo stesso palcoscenico, la carica R’n’B di Adriana, ballerina e cantate che con il recente Ep “Limbo” sta conquistando il cuore del pubblico per autenticità, positività e una voce calda e potente. Si chiude in grande stile con Claver Gold, una delle voci più brillanti del rap italiano contemporaneo. Domenica alle 18 in piazza Colocci si danno appuntamento alcune delle voci più interessanti del panorama cantautorale contemporaneo: Giovanni Truppi, Maria Antonietta, Colombre e Giacomo Toni. La dimostrazione di come i cantautori del 2000 non debbano per forza rifarsi al passato, ma siano ancora in grado di interpretare e rappresentare il mondo con lo sguardo e il linguaggio della contemporaneità. Artista poliedrico e capace di sorprendere con le sue performance magnetiche, Truppi si esibisce in solo con voce e chitarra, occasione imperdibile per chi vuole vivere la musica in modo autentico e vibrante. Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, è una voce delicata e potente che arriva dritta al cuore, una cantautrice che ha fatto del cantautorato indie un rifugio sicuro per chi ama le emozioni autentiche. Colombre, pseudonimo di Giovanni Imparato, racconta mondi sospesi tra sogno e realtà; la sua è una figura musicale che emerge dalle profondità sonore come il leggendario mostro marino di Buzzati, da cui prende il nome. A chiudere la serata c’è Giacomo Toni, autore, compositore, pianista e cantante fuori dagli schemi, capace di mescolare ironia, surrealismo e una dose di umorismo pungente nei suoi testi. Biglietti: carnet da 35 a 55 euro e singoli: da 20 euro (Teatro Pergolesi) a 25 euro (Piazza Colocci). Tra le attività collaterali del festival, per tutte le giornate della manifestazione è possibile assistere a concerti, dj set e open mic ospitati da vari locali della città, come Man Cave, Transylvania Vinyl Bar e Corso Piccolo Caffè, nonché visitare le mostre presenti all’interno di Palazzo Bisaccioni e partecipare ai laboratori di scrittura rap e danza urban al centro commerciale La Fornace, resi possibili grazie al contributo di quest’ultima, main sponsor del festival, e del progetto Di Parco in Parco, altro fondamentale partner dell'evento. Domani e venerdì il laboratorio rap (gratuito) dalle 16 alle 19 al piano inferiore del Centro Commerciale La Fornace : sarà il rapper Tusco in persona a condurre i partecipanti per mano attraverso il mondo delle rime e della parola ritmata. Sabato alle 18 i partecipanti al laboratorio potranno esibirsi all'open mic al Transylvania vinyl bar ed assistere allo showcase di Dj Ghost e Tusco. Per iscriversi, contattare il 3332967548.