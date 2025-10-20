Jesi, al via giovedì alla Planettiana il festival Latitudini

Jesi (Ancona), 20 ottobre 2025 – Al via il festival Latitudini un appuntamento che mantiene fede alla vocazione di voler conoscere il presente attraverso lo sguardo di donne e uomini che lo indagano con le loro capacità e la loro arte, facendone un’esperienza che diventa conoscenza condivisa. Il tema scelto per l’edizione 2025 è quello dei Confini intesi come luoghi di incontro e confronto, o al contrario limi da esplorare e comprendere. Confini immateriali, prospettive differenti, centri e periferie in dialogo tra loro esplorate con l’uso di linguaggi differenti, propri di ciascun ospite. Ad aprire la rassegna giovedì 23 prossimo alle 21.15 alla biblioteca Planettiana (ingresso libero) sarà la presentazione del romanzo di Elvira Mujcic La stagione che non c’era , storia ambientata in Jugoslavia nel 1990, proprio nel momento in cui le tensioni nazionaliste stanno minando le fondamenta del paese. Elvira Mujcic è nata in Jugoslavia ed emigrata in Italia durante la guerra in Bosnia Erzegovina, scrittrice e traduttrice, conduce la trasmissione Pagina3 Internazionale su Radio3 RAI. Il giorno successivo venerdì alle 17.00 presso il cortie della Biblioteca Planettiana verrà inaugurata la mostra The Passenger. Confini dedicata alla rivista per esploratori del mondo e curata da Marco Agosta della casa editrice Iperborea e Francesco Merlini dell’agenzia fotografica Prospekt. A seguire si svolgerà l’incontro con Olivo Barbieri a parre dalla sua recente pubblicazione Timed Spaces 2003. Olivo Barbieri è uno dei più importanti fotografi italiani e sin dagli anni ‘80 ha indagato i luoghi che abbiamo per comprendere il grado di realtà che è possibile percepire attraverso lo sguardo. Le sue opere sono presenti nei principali musei di arte contemporanea in tutto il mondo, e l’incontro sarà l’occasione per ripercorrere la epopea del grande artista dal fondamentale Viaggio in Italia promosso da Luigi Ghirri nel 1984, fino ai lavori più recenti. Il festival Latitudini, come spiegano gli organizzatori, proseguirà poi nel mese di novembre, con eventi che saranno comunicati in seguito. L’intero programma è consultabile al sito dell’associazione Kar movimenti creavi la quale ha potuto realizzare il progetto grazie al sostegno del Comune di Jesi , della Confartigianato Ancona e Pesaro Urbino, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi , dell’Istituto Superiore di Studi Giacomo Leopardi di Macerata e grazie alla disponibilità dell’editore Iperborea di Milano.