Jesi, torna l'animazione estiva negli impianti del liceo Da Vinci

Jesi (Ancona), 14 giugno 2023 – Torna l’animazione estiva negli impianti sportivi del liceo scientifico Da Vinci. Un piccolo grande evento di aggregazione per dare il via all’estate in città. Sabato e domenica il complesso sportivo del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi ospiterà ‘We matchj2’, manifestazione a scopo benefico organizzata e promossa dalle associazioni Jesiclean, Jesi Città da Vivere, ImpAct e Pro Loco. Un’iniziativa pensata per mettere in relazione ambiente, cultura e sport coinvolgendo proprio il mondo associazionistico cittadino. “L’idea – spiegano gli organizzatori – risponde alla volontà di vivere la città e i suoi luoghi di incontro attraverso il gioco e il confronto di valori riconducibili a tre ambiti fondamentali della società civile, specifici ma complementari. Ci incontriamo, ci confrontiamo, condividiamo. We match esprime il presente e guarda a un futuro più sostenibile. Declinato in inglese perché è la lingua globale, familiare alle giovani generazioni abituate alla comunicazione veloce. We, perché la prima persona plurale riferisce un’intenzione corale, match perché oltre al significato di incontro come momento agonistico si è ormai affermato nell’uso contemporaneo anche quello di sodalizio. In questa duplice accezione, nella volontà unanime di interpretarla nel modo più virtuoso possibile, sta il senso dell’evento: confrontarsi per dimostrare il potere della collaborazione, mettere a disposizione della collettività la forza propositiva di realtà diverse animate dalle stesse motivazioni. Vinciamo tutti”.

Ci saranno: basket 3x3 e gara di tiro, biliardino, burraco, calcio a 5, pallavolo 3x3, ping pong, scacchi. Esibizioni dimostrative di corpo libero e calisthenics (a cura di Riccardo Bassotti e Federico Serantoni), pattinaggio (Asd Skating Club Jesi), Tai chi chuan (Asd Polisportiva Clementina), prove di tiro con l’arco (Ente Palio San Floriano) e un giro in bici per la città con Fiab Vallesina.

Ma anche stand informativi per promuovere l’esperienza di enti e associazioni locali (Asp Ambito IX - Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II”, Orto del sorriso - Caritas Jesi, Consulta nuove generazioni Comune di Jesi e Rotary Club Jesi). Laboratori, attività di sensibilizzazione e giochi per tutte le età (in collaborazione con Legambiente, Oasi Ripa Bianca e Wwf, Hort, Ata Rifiuti, Croce Rossa Italiana - Comitato di Jesi).

Infine un’area dove potersi rifocillare con cibi e bevande, allestita e curata dagli esercenti di Jesi città da vivere in collaborazione con Quinoa Marche. Sarà un weekend di incontri sostenibili, di partite da giocare col sorriso in cui si vincerà a prescindere dal risultato perché l’intero ricavato, compresi gli incassi dell’attività di ristoro, servirà a finanziare un progetto destinato alla cittadinanza da realizzare in collaborazione con Asp Ambito IX e Comune di Jesi. Sarà possibile dare un contributo effettuando libere donazioni allo sportello allestito all’interno dell’area della manifestazione o partecipando alla pesca di beneficenza organizzata da Flyfood. "Abbiamo pensato di ridare importanza al parco del Liceo Scientifico – spiegano gli organizzatori –, un luogo significativo per l’immaginario collettivo perché ha caratterizzato la socialità di più di una generazione di jesini, specialmente d’estate. Lo abbiamo fatto chiamando in causa temi attuali come l’ambiente, la cultura e lo sport e soprattutto con una formula che coinvolgesse tutti, donne, uomini, adulti, ragazzi e bambini. Abbiamo impiegato più di un anno di lavoro per riuscire a realizzare questo progetto che avrà un unico grande scopo: donare tutto il ricavato in beneficenza per finanziare e sviluppare un progetto in collaborazione con l’ASP Ambito IX che abbia una utilità concreta per la cittadinanza”. Tutte le partite delle varie discipline si svolgeranno dalle 20 alle 24.