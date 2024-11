Jesi di nuovo al palio dei Comuni di Montegiorgio: madrina Valentina Vezzali

Jesi (Ancona), 8 novembre 2024 – Il Comune di Jesi ha partecipato alla tradizionale serata degli "abbinamenti" in vista del 36esimo Palio dei Comuni che si terrà domenica all’Ippodromo di Montegiorgio. Con Jesi saranno protagonisti della manifestazione altri 23 Comuni (per la provincia di Ancona anche Loreto) in rappresentanza delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo. Per Jesi erano presenti e il vicesindaco Samuele Animali e il presidente del comitato promotore "Jesi trotto" Luca Taruchi. Un appuntamento molto sentito specie nella zona del fermano dove gli appassionati si mobilitano in massa, anche dal punto di vista finanziario, per onorare al meglio il Palio dei Comuni che, ben al di là della gara sportiva, “rappresenta – spiegano dal Comune di Jesi - anche un fenomeno di costume e un veicolo promozionale per tutto il territorio, oltre ad un modo di creare reti e collaborazioni tra enti locali”. “Jesi- aggiungono - partecipa per la seconda volta dopo lo scorso anno, forte di una tradizione, quella del trotto, che ha avuto il suo apice con l'attività dell'ippodromo San Floriano, ma che non si è mai spenta. Tanto che oggi presso l'ex ippodromo è in funzione un importante centro di allenamento rilanciato da un gruppo di giovani molto motivati (tra i quali il presidente del comitato Jesi trotto, Luca Taruchi, che ha promosso la partecipazione al Palio dei Comuni), mentre in città sono attivi almeno quattro allevamenti di fama nazionale, tra i quali citiamo in particolare "D'Esi" di Urbano Campanelli. Dal punto di vista agonistico purtroppo siamo stati costretti ad un cambio volante. Sfortunatamente e imprevedibilmente il cavallo individuato dal Comitato ha dovuto dare forfait all'ultimo momento per questioni tecniche per cui Jesi ha "pescato" il proprio portacolori tra quelli messi a disposizione dell'organizzazione del Palio. E in realtà si tratta di una lei perché la (limitata) facoltà di scelta è caduta su una cavallina di 4 anni, Life Itself, che si è ben comportata in passato, ma non è sicuramente data tra le favorite. Insomma, Jesi correrà da outsider ma era molto importante esserci anche per tutto il contorno di manifestazioni che preparano e accompagnano il Palio Comuni e anche perché madrina dell'evento sarà la nostra concittadina Valentina Vezzali. Un ringraziamento particolare va anche all'Ente Palio che ha accettato di animare il corteo che precede lo svolgimento del Palio e rappresentare la città in questa manifestazione che, al di là degli aspetti più folkloristici e legati all'evento sportivo assume un'importante funzione promozionale ed è anche occasione per intessere fecondi rapporti tra realtà territoriali diverse e d importanti” La presentazione di ieri, come pure l'intero evento di domenica, sono seguiti in diretta ed in differita televisiva sul canale Equ tv, 220 di Sky e 151 del digitale.