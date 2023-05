Jesi, domani alle sale pergolesiane l’attrice e regista Isabella Carloni

Jesi (Ancona), 10 maggio 2023 - Prosegue a Jesi il ciclo di incontri “Essere Spettatore”, un percorso informale di dialogo con il pubblico e di approfondimento per leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo. Gli appuntamenti sono organizzati dalla Fondazione Pergolesi Spontini, sotto la guida di Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente dell’ente culturale per la formazione del pubblico.

La partecipazione è gratuita (eccetto l’appuntamento del 27 maggio), con prenotazione obbligatoria (posti limitati) alla mail [email protected] Domani alle 18 alle Sale Pergolesiane c’è l’incontro con l’autore: l’attrice, regista e scrittrice Isabella Carloni presenta la raccolta di testi teatrali “Le irriverenti. Quattro monologhi oltre lo specchio” editi da Titivillus nel 2021. Al centro del libro sono i profili di quattro figure femminili fuori dagli schemi che l’autrice ha selezionato dalla sua ricerca drammaturgica: Artemisia Gentileschi, una passione oltre la storia, Viola di mare e il suo amore proibito, Joyce Lussu e la sua vita scandalosa, Circe e l’altra faccia del mito.

Sono figure in bilico, portatrici di un sogno, di un disagio, di profonda passione, di utopia, inquiete, incapaci di adattarsi alle convenzioni, ribelli alle strade tracciate, ai confini imposti. Nell’incontro, l’autrice/attrice, rileggendo alcune tappe della sua drammaturgia attraverso lo sguardo del pensiero della differenza, svela uno stretto rapporto tra la sua poetica teatrale e una cultura inclusiva e non violenta. Il prossimo incontro di “Essere spettatore” sarà il 18 maggio ore 18 sempre alle Sale Pergolesiane, con Francesca Garolla, autrice e regista, vincitrice del Premio Valeria Moriconi. Futuro della Scena 2022, in attesa della messa in scena dello spettacolo “Per la vita. [Primo studio]”, che sarà rappresentato al Teatro Pergolesi il 21 maggio alle ore 17 nell’ambito della stagione di prosa in collaborazione con Amat. A seguire, l’incontro del 27 maggio alle 20 al Circolo Cittadino di Jesi (Sala del Lampadario), con cena al tavolo e spettacolo dal titolo “La vita è un’ombra che cammina. A cena con Shakespeare” a cura del Laboratorio Teatrale “Re Nudo” di San Benedetto del Tronto. La regia è di Piergiorgio Cinì. Biglietto per cena e spettacolo 20 euro Il recital consentirà di ascoltare brani tratti dalle tragedie più note di Shakespeare e Marlowe (Riccardo III, Giulio Cesare, Macbeth, Otello, Faust). I due autori più importanti del teatro elisabettiano, grazie alle loro riflessioni immortali sull’amore, sul potere, sulla corruzione, sono riusciti ad andare fuori dal loro tempo e dal loro spazio ed essere ancora oggi profondamente attuali. Alcuni loro personaggi, sempre pronti a tradire per il proprio tornaconto e animati da una sete infinita di potere, parlano ancora all’oggi, in cui i valori di lealtà e giustizia sembrano ormai quasi un’utopia. I testi saranno introdotti e commentati da Pierfrancesco Giannangeli.