Jesi, domenica al via cinque spettacoli per il Festival di teatro 'Marche in Atti 2025'

Jesi (Ancona), 30 settembre 2025 -Il Festival di teatro “Marche in Atti 2025” si terrà al teatro Il Piccolo di Jesi ed eleggerà la migliore compagnia teatrale delle Marche. Compagnia che rappresenterà la regione al Gran Premio Nazionale della Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori). Complessivamente saranno cinque spettacoli di teatro amatoriale si contenderanno il primo posto del Festival Marche in Atti, la kermesse regionale dedicata al teatro amatoriale organizzata dalla Fita Marche. Il calendario degli spettacoli si snoderà dal domenica prossima appunto fino al 7 dicembre al teatro Il Piccolo di Jesi ed è realizzata con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Jesi. "Il teatro rappresenta un grande patrimonio della vita culturale delle Marche e coinvolge centinaia di compagnie teatrali amatoriali – spiega il neo presidente Fita Marche Mauro Pierfederici –. L'edizione di quest’anno del festival Marche in Atti porta alla ribalta il lavoro dei tanti appassionati che operano ogni giorno con passione e tra mille difficoltà, dedicando tempo e risorse personali alla cultura e all’aggregazione sociale. In questo contesto, le amministrazioni pubbliche che agevolano gli spettacoli teatrali danno un impulso positivo all'aggregazione in campo artistico e hanno da sempre un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura diffusa sui territori". Il primo spettacolo del festival Marche in Atti sarà "Qui e Ora della compagnia Teatrofficina, in programma domenica prossima (ore 17.15) al Piccolo di via San Giuseppe. Il calendario di Marche in Atti proseguirà poi la domenica successiva, 12 ottobre, alle 17:15 con lo spettacolo “Il Club dello Scarabeo” della compagnia Recremisi, mentre il 9 novembre alle ore 17:15 le compagnie Teatro Drao e Teatro tre metteranno in scena "Manola". Il 22 novembre alle 21:15 la compagnia Lab. Minimo Teatro presenterà "Trappola Mortale". Il 30 novembre alle 17:15 la compagnia C.D.F. Caldarelli si esibirà con "L’invitato Speciale". La serata conclusiva del Festival sarà il 7 dicembre alle 17.15, con lo spettacolo fuori concorso proposto da Teatro Time “Destinatario Sconosciuto” e a seguire la premiazione delle compagnie in gara che tra i vari premi, decreterà l'accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) alla Compagnia vincitrice. Per informazioni e prenotazioni ai singoli spettacoli è possibile chiamare il numero di telefono: 3293944326.