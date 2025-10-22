Jesi e Arcevia, un finesettimana di spettacoli per ragazzi

Jesi (Ancona), 22 ottobre 2025 - Nuovi appuntamenti, questo fine settimana, per la 42esima stagione di Teatro Ragazzi organizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 13 Comuni della provincia di Ancona. Il cartellone di 46 spettacoli per famiglie e 84 spettacoli dedicati alle scuole di vario ordine e grado, è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Marche, dai Comuni di Appignano, Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico. Collaborano Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Jesi Educa, Rassegna Malati di Niente, progetto Epic, Ambito 10 Fabriano, Asp Ambito 9, Fondazione Cariverona. Sabato e domenica alle 17 al Teatro Moriconi di Jesi va in scena lo spettacolo “Lullabay” di Kosmicomico Teatro; domenica alle 17 al Teatro Misa di Arcevia c’è “Ipant” di Matteo Pallotto. Biglietti in vendita un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso il botteghino del Teatro, spettacoli domenicali: 8 euro adulti, 6 ragazzi. “Lullaby” di Kosmicomico Teatro, su testi, musiche e scene di Valentino Dragano, è la storia di un bambino che guarda e ascolta il mondo attorno a sé: il battito d’ali di una Farfalla, la neve a Natale, il sole a Primavera, il Cielo stellato della Notte. Tutto risuona di musica, ritmo e stupore. E poi c’è la Mongolfiera che accompagna il viaggio e indica, dal cielo, la strada da seguire. Lullaby è una chitarra che diventa teatrino. Un teatro a sei corde che attraversa stagioni, incontri, canzoni, paure, risate, blues, jazz, samba! Lullaby è cantare, è suonare, è giocare un altro giro di giostra, e poi stanco addormentarsi con la musica negli occhi, nelle orecchie, nel cuore. “Ipaint” di Matteo Pallotto è lo spettacolo di circo-teatro, vincitore del ‘Premio Gianni Damiano’, e finalista del concorso ‘Cantieri di Strada’ della Fnas. Parla dell’imbianchino Mr. Acrilic, che deve affrontare l’ennesima, noiosa giornata di lavoro, ma ad un certo punto iniziano a succedergli eventi inaspettati e assurdi con i quali gioca e grazie ai quali trascina lo spettatore nel magico mondo che si sta creando. Si alternano numeri tecnici di equilibrismo, manipolazione d’oggetti e giocoleria con scene di teatro fisico, clowneriè e marionette… chiaramente fatte da pennelli! Si tratta di uno spettacolo surreale che con la sua versione lunga abbraccia perfettamente il teatro-ragazzi, mentre con la versione corta strizza l’occhiolino a festival ed eventi del teatro di strada. Da un’idea originale di Matteo Pallotto. Info e biglietti: 0731 206888.